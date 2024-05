11 Fragen an Neulengbach-Kapitänin Mayrhofer

Drei Kreuzzeichen, dann beten und das Spiel kann beginnen. Kritisch betrachtet sie u.a. den Übergang vom Nachwuchs- in den Erwachsenen-Bereich. Zum Saisonabschluss befragt der kicker alle Kapitäninnen der Bundesliga - diesmal Sandra Mayrhofer.

Mit welcher Musik machen Sie sich vor den Partien heiß und wer darf sie auflegen?

Ein spezieller Song für mich, und mittlerweile auch für die ganze Mannschaft, ist "Big City Life” von Luude, Mattafix - aufgelegt von DJ Lari Rusek.

Haben Sie sonst noch einen speziellen Schlachtruf oder ein Ritual?

Wir haben einen Spruch, den wir gemeinsam als Team im Kreis schreien. Mein persönliches Ritual ist es vor dem Anpfiff drei Kreuzzeichen zu machen und zu beten.

Wie finden Sie den neuen Modus ab der nächsten Bundesliga-Saison?

Ich erachte den Modus als gute Möglichkeit den Frauenfußball voranzubringen. Die jetzige Saison ist bereits spannend bis zum Schluss. Das wird sicher nächste Saison noch einmal um einen Tick aufregender. Die Erhöhung der Spielanzahl erfreut mich natürlich. Für Nationalteamspielerinnen und Champions-League-Teilnehmerinnen bedeutet es erhöhte Belastungen und ich hoffe keine Überbelastungen.

Was läuft in Ihrem Verein gut, wo gibt es noch Luft nach oben?

Die Begegnung auf Augenhöhe und das familiäre Gefühl im Verein sind angenehm. Egal ob Sportliche Leitung oder Vorstände, wir können jederzeit mit ihnen über unsere Anliegen reden. Sie hören zu und versuchen uns in Entscheidungen aktiv miteinzubeziehen. Neulengbach hat es ohne einen Bundesliga-Männerverein im Hintergrund, aus meiner Sicht, besonders schwierig. Finanzielle Mittel sind nicht einfach zu lukrieren und das zeigt sich auch in der zur Verfügung stehenden Infrastruktur und dem Budget. Das wird zukünftig noch ein relevantes Thema werden, um mit anderen Vereinen mithalten zu können.

Wie interpretieren Sie Ihre Rolle als Kapitänin?

Es ist eine große Ehre und Wertschätzung, mir diese Rolle anzuvertrauen. Für mich bedeutet es sowohl in meinen Worten, Taten und meiner Einstellung als Vorbild zu fungieren. Ich will für unsere jungen Spielerinnen eine verlässliche Unterstützung auf und neben dem Platz sein.

Wie könnte der Frauenfußball in Österreich einen (noch) höheren Stellenwert bekommen?

Ein Faktor ist die Ligareform, ein weiterer Punkt ist, dass noch mehr Männer-Bundesligavereine mitziehen. Einen „großen" Männerverein im Hintergrund zu haben, ist von großem Wert, was das Image, die Infrastruktur und finanziellen Ressourcen betrifft. Diese Ressourcen sollen der Frauenabteilung und den Spielerinnen auch zur Verfügung gestellt werden. Aus meiner Sicht müssen auch noch mehr Vereine an der Basis Mädchen die Möglichkeit bieten in einer Mannschaft Fußball zu spielen und das bis ins Erwachsenenalter hinaus.

Oftmals hören Spielerinnen beim Übergang vom Nachwuchsbereich mit gemischten Teams in den Erwachsenenbereich auf, da keine Frauenteams vorhanden sind. Das erachte ich persönlich als sehr schade. Das liegt dann oftmals noch an gesellschaftlichen Strukturen, wo, wie in vielen anderen Bereichen auch, eine Ungleichheit zwischen Frauen und Männern besteht, beziehungsweise Frauen benachteiligt werden. Das muss sich dann auch noch ein Stück weit in den Köpfen der Menschen ändern.

Welche drei Eigenschaften muss eine österreichische Bundesliga-Spielerin mitbringen?

Sie sollte entschlossen, kollegial und zielstrebig sein.

Haben Sie selbst ein Vorbild, und was zeichnet diese(n) Spieler(in) aus?

Ich fand den Weg von Christiano Ronaldo schon immer sehr bewundernswert. Er hat viel investiert und hart für seinen Erfolg arbeiten müssen. So etwas mag ich, wenn harte Arbeit belohnt wird.

Wer war die unangenehmste Gegenspielerin in Ihrer Karriere, wer die beste Mitspielerin? Und warum?

Die beste Mitspielerin war bisher Eveline Kurz. Sie ist eine Kämpferin, lässt ihr Herz am Platz, gibt alles fürs Team, motiviert, pusht, coacht - es macht einfach unglaublichen Spaß mit ihr am Platz zu stehen. Als bisher unangenehmste Gegenspielerin fällt mir keine Person ein.

Welche Tipps würden Sie sehr jungen Nachwuchsspielerinnen mit auf den Weg geben?

Ein Tipp von mir ist es geduldig zu bleiben. Viele Spielerinnen glauben bereits im sehr jungen Alter bei großen Vereinen oder im Ausland spielen zu müssen. Das erzeugt oft innerlich einen großen Stress und Druck. Da würde ich ihnen raten abzuwarten, in einem Verein zu spielen, bei dem sie viel Spielzeit erlangen und sich zur besten Spielerin für die Mannschaft entwickeln können und erst dann den nächsten Schritt zu setzen.

In welchem Stadion würden Sie mit Ihrem Team gerne einlaufen und warum?

In der Allianz Arena.