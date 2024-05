11 Fragen an Dornbirn-Kapitänin Brunold

Sie hat Bilbao auf der Reiseliste und ihre Lehren aus einer langen Verletzungspause im Gepäck. Zum Saisonabschluss befragt der kicker alle Kapitäninnen der Bundesliga - diesmal Carina Brunold.

Carina Brunold hat sich mit Dornbirn in der Bundesliga fest gebissen. GEPA pictures/Oliver Lerch

Mit welcher Musik machen Sie sich vor den Partien heiß und wer darf sie auflegen?

Da gibt es einige Lieder, aber um nochmals alle zu motivieren, läuft auf jeden Fall Sarà Perché Ti Amo von DJ Redblack. Den Part vom Kabinen-DJ übernehme ich gerne selbst.

Haben Sie sonst noch einen speziellen Schlachtruf oder ein Ritual?

Natürlich ist unser Ablauf immer gleich und es wird auch noch die letzten Minuten richtig lautstark Musik gehört und nach dem Einlaufen gibt es unseren üblichen Kreis. Dort lautet unser Schlachtruf: "Wir sind ein TEAM!"

Wie finden Sie den neuen Modus ab der nächsten Bundesliga-Saison?

Der neue Modus bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Änderungen auf den Wettbewerb auswirken. Die neue Struktur könnte frischen Wind in die Liga bringen und für mehr Spannung sorgen.

Was läuft in Ihrem Verein gut, wo gibt es noch Luft nach oben?

Da unser Verein heuer das erste Jahr in der Bundesliga ist, ist natürlich in gewissen Belangen noch Luft nach oben. Dennoch ist unser Verein sehr familiär und gut aufgestellt.

Wie interpretieren Sie Ihre Rolle als Kapitänin?

Auf jeden Fall ist die Aufgabe von mir, als Bindeglied zwischen Trainer und Spielerinnen zu agieren. Hinzu kommt, dass ich auch eine Vorbildfunktion und Respektsperson zugleich bin. Ich bin sehr stolz, von diesem Team Kapitänin zu sein und versuche, jederzeit alle zu motivieren und auch für jeden da zu sein.

Wie könnte der Frauenfußball in Österreich einen (noch) höheren Stellenwert bekommen?

Der Einstieg des Sponsors Admiral in dieser Saison war bereits ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem könnte mehr Medienpräsenz den Frauenfußball weiter stärken, wie zum Beispiel durch mehr Liveübertragungen auf 'ORF Sport+' sowie durch mehr Berichte in Zeitungen und auf Social Media.

Welche drei Eigenschaften muss eine österreichische Bundesliga-Spielerin mitbringen?

Diszipliniert, respektvoll und teamfähig sollte sie sein.

Haben Sie selbst ein Vorbild, und was zeichnet diese(n) Spieler(in) aus?

Sam Kerr - eine erstklassige Stürmerin im Frauenfußball, die durch ihre Schnelligkeit, Technik, Torgefährlichkeit und ihr Durchsetzungsvermögen ausgezeichnet ist.

Wer war die unangenehmste Gegenspielerin in Ihrer Karriere, wer die beste Mitspielerin? Und warum?

Bei der besten Mitspielerin kann ich mich nicht so ganz entscheiden, da ich im Nationalteam mit sehr vielen ausgezeichneten individuellen Persönlichkeiten spielen durfte. Die unangenehmste Spielerin ist eine schwierige Frage.

Welche Tipps würden Sie sehr jungen Nachwuchsspielerinnen mit auf den Weg geben?

Da ich eine sehr schwere Verletzung hinter mir habe und eine lange Zeit keinen Fußball spielen konnte, möchte ich allen da draußen sagen: 'Deine Zeit wird kommen und gib niemals deine Träume auf!'

In welchem Stadion würden Sie mit Ihrem Team gerne einlaufen und warum?

San Mames in Bilbao - wie ich genau auf dieses Stadion komme: Wer möchte nicht einmal gerne ein Champions-League-Finale spielen. (Das Finale steigt dort am heutigen Abend, Anm.)