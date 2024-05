11 Fragen an Bergheim-Kapitänin Orkic

Sie freut sich auf eine größere Anzahl von Spielen und möchte mit ihrer Mannschaft unbedingt einmal in der Red Bull Arena einlaufen. Zum Saisonabschluss befragt der kicker alle Kapitäninnen der Bundesliga - diesmal Lucia Orkic.

Mit welcher Musik machen Sie sich vor den Partien heiß und wer darf sie auflegen?

Wir wechseln uns meistens ab, also eine bestimmte Kabinen-DJ haben wir nicht. Auch ich lege manchmal auf und würde sagen, dass man mit 2000er Hits nichts falsch machen kann.

Haben Sie sonst noch einen speziellen Schlachtruf oder ein Ritual?

Nach dem Aufwärmen, kurz bevor es dann raus geht, hören wir uns immer eine kurze Motivationsrede an. Das hilft, uns aufs Spiel heiß zu machen und zu fokussieren.

Wie finden Sie den neuen Modus ab der nächsten Bundesliga-Saison?

Ich finde den neuen Modus gut. Für uns Spielerinnen heißt das mehr Spiele spielen zu dürfen und zudem wird es um einiges spannender.

Was läuft in Ihrem Verein gut, wo gibt es noch Luft nach oben?

Der Zusammenhalt und das Engagement im Verein gefallen mir besonders gut. Ich denke, wir haben uns als Verein und Mannschaft im letzten Jahr gut weiterentwickelt und sind in einem guten Prozess. Zusätzlich haben wir mit dem FC Red Bull Salzburg einen starken Partner an unserer Seite.

Wie interpretieren Sie Ihre Rolle als Kapitänin?

Auch, wenn ich eine von den Jüngsten in der Mannschaft bin, versuche ich, die Mannschaft zu führen und Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht bin ich nicht immer die Lauteste am Platz, aber mit meiner Spielweise ziehe ich die anderen mit.

Wie könnte der Frauenfußball in Österreich einen (noch) höheren Stellenwert bekommen?

Ich denke, wenn man es schafft, mehr Zuschauer und Zuschauerinnen für den österreichischen Frauenfußball zu begeistern, bekommt dieser auch einen höheren Stellenwert.

Welche drei Eigenschaften muss eine österreichische Bundesliga-Spielerin mitbringen?

Ehrgeiz, Teamgeist und Selbstvertrauen.

Haben Sie selbst ein Vorbild, und was zeichnet diese(n) Spieler(in) aus?

Es gibt viele Fußballer und Fußballerinnen die mich inspirieren, ein bestimmtes Vorbild habe ich da nicht.

Wer war die unangenehmste Gegenspielerin in Ihrer Karriere, wer die beste Mitspielerin? Und warum?

Für mich war Eileen Campbell eine der unangenehmsten Gegenspielerinnen. Ihr Tempo und ihre technischen Fähigkeiten waren sehr schwer zu verteidigen. Mitspielerinnen hatte ich viele tolle, auf die beste könnte ich mich gar nicht festlegen.

Welche Tipps würden Sie sehr jungen Nachwuchsspielerinnen mit auf den Weg geben?

Ich denke, das Wichtigste ist, nie den Spaß am Fußball zu verlieren. Man sollte so groß träumen, wie man nur kann und hart an sich arbeiten, um diese Ziele auch zu erreichen. Während des ganzen Prozesses darf man nie aufhören, an sich selbst zu glauben.

In welchem Stadion würden Sie mit Ihrem Team gerne einlaufen und warum?

Es wäre natürlich ein Traum, eines Tages in der Red Bull Arena einlaufen zu dürfen. Das Stadion und die Atmosphäre sind einfach großartig.