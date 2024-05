11 Fragen an Austria-Kapitänin Volkmer

Sie fühlt sich als Sprachrohr zwischen Staff und Team, möchte mehr Austria-Fans "catchen" und irgendwann ihre Mannschaft ins Weser Stadion führen. Zum Saisonabschluss befragt der kicker alle Kapitäninnen der Bundesliga - diesmal Verena Volkmer.

Mit welcher Musik machen Sie sich vor den Partien heiß und wer darf sie auflegen?

Wir hören eigentlich alles Mögliche: Von Rap, Pop, Techno, Ballermann-Musik und der Austria-Wien-Hymne ist alles dabei. Wir haben eine Spotify-Playlist, in die alle Musik einfügen können. Dadurch ist im Prinzip jede DJ.

Haben Sie sonst noch einen speziellen Schlachtruf oder ein Ritual?

Wir haben einen gemeinsamen Schlachtruf als Team, der vereinsbezogen ist. Als Team sind unsere Abläufe immer gleich, wir hören zum Beispiel unmittelbar, bevor wir zum Spiel rausgehen, immer das gleiche Lied. Ich persönlich habe kein spezielles Ritual, aber auch mein Ablauf ist immer gleich. Ich gehe immer als Letzte aus der Kabine.

Wie finden Sie den neuen Modus ab der nächsten Bundesliga-Saison?

Sehr cool und herausfordernd. Ich denke, dass es die Liga sportlich attraktiver macht, auch für Spielerinnen aus dem Ausland.

Was läuft in Ihrem Verein gut, wo gibt es noch Luft nach oben?

Ich denke, dass wir mit der Infrastruktur ganz vorne in der Liga dabei sind. Kabine, Trainingsplätze, Kraftkammer, Stadion - das ist bei vielen anderen Vereinen nicht so, wir dürfen alles wie die Männer nutzen. Generell ist unser Standing im Verein sehr gut. In einigen Bereichen kann sich sicherlich noch etwas verbessern, wie zum Beispiel die medizinische Abteilung oder die Trainingszeiten. Aber die Entwicklung passt und das merken wir als Spielerinnen. Leider haben wir bei unseren Heimspielen nicht so viele Fans, da sind andere Vereine uns wiederum voraus. Wir haben mit der Austria so eine große und vor allem tolle Fanbase und wir wünschen uns, dass wir diese für unsere Spiele gewinnen können, so wie es zuletzt beim Cupfinale war.

Wie interpretieren Sie ihre Rolle als Kapitänin?

Ich denke, dass ich in allen Bereich auf und neben dem Platz eine Vorbildfunktion habe. Wir haben viele junge Spielerinnen, gerade für die ist es super wichtig, dass sie sich Dinge abschauen können und jemanden haben, die sie an die Hand nimmt. Dem will ich gerecht werden und stets voran gehen. Mir persönlich ist es wichtig, dass sich jede im Team willkommen und vollwertig fühlt. Ich versuche, immer für alle Ansprechpartnerin zu sein und auch zwischen Staff und Team zu vermitteln und Sprachrohr zu sein.

Wie könnte der Frauenfußball in Österreich einen (noch) höheren Stellenwert bekommen?

Indem man in allen Bereichen die Professionalisierung stets weiter vorantreibt. Sowohl Spielerinnen als auch TrainerInnen müssen mehr und mehr Vollzeit im Fußball tätig sein. Auch die Qualität von Trainingsbedingungen und Spielstätten muss passen. Zusätzlich ist es weiterhin super wichtig, Werbung zu machen, auf die Spiele aufmerksam zu machen und dass man versucht, große Plattformen zu bieten. Wenn man die Leute 'catcht', dann kommen sie auch, siehe das Cupfinale oder zuletzt das Frauen-Länderspiel in der Generali-Arena. Wenn ein Frauen-Bundesliga-Spiel so ein Event ist, ist es automatisch für mehr Leute ansprechend.

Welche drei Eigenschaften muss eine österreichische Bundesliga-Spielerin mitbringen?

Ganz einfach gesagt sind es die Dinge, die jede SportlerIn braucht: Athletik, Technik und Taktik. Das, was Profis von Amateuren unterscheidet, ist in meinen Augen, dass sie vor allem die Basics überdurchschnittlich gut beherrschen. Diese Dinge werden hier genauso abverlangt wie beispielsweise in Deutschland. Die österreichische Liga hat sich vor allem in den letzten Jahren extrem entwickelt.

Haben Sie selbst ein Vorbild, und was zeichnet diese(n) Spieler(in) aus?

Ein Vorbild habe ich mittlerweile nicht mehr. In Kindheitstagen waren es neben den großen Spielern wie Christiano Ronaldo vor allem Edin Dzeko und Conny Pohlers. Ich war Fan vom VfL Wolfsburg, beide waren StürmerInnen und haben viele Tore geschossen. Das wollte ich auch immer. Heute finde ich vor allem SpielerInnen interessant, die auch eine gewisse Persönlichkeit mitbringen oder nicht den klassischen Karriereweg gegangen sind. Fußballerisch begeistern mich Florian Wirtz und Xavi Simons, weil sie überragende Techniker sind und Fußball einfach in einer anderen Dimension fühlen.

Wer war die unangenehmste Gegenspielerin in ihrer Karriere, wer die beste Mitspielerin? Und warum?

Die besten Spielerinnen, gegen die ich je gespielt habe, sind Ramona Bachmann, Pernille Harder und Ewa Pajor. Am unangenehmsten fand ich immer Lena Oberdorf oder Alex Popp bei einem Eckball decken zu müssen. Gute Mitspielerinnen hatte ich viele, ich würde vor allem drei herausheben: Almuth Schult, Marie-Louise Eta und Selina Cerci. Gegen Almuth ist es einfach unfassbar schwierig, ein Tor zu schießen.

Loui ist für mich ein absolutes Vorbild gewesen, sowohl auf als auch neben dem Platz. Von ihr habe ich mir einiges abgeguckt. Wenn sie den Ball hatte, hatte man als Mitspielerin immer das Gefühl, dass uns nichts passieren kann. Sie hat einfach eine absolute Sicherheit ausgestrahlt. Sie war für mich ein klassische Spielmacherin, die unser Spiel immer gelenkt hat. Ich habe auch keine Mitspielerin erlebt, die so ein gutes Spiel- und Taktikverständnis hatte und das vor allem immer auf dem Platz erkannt und umgesetzt hat. Nicht umsonst ist sie jetzt Co-Trainerin bei den Profis von Union Berlin.

Selina ist für mich einfach die kompletteste Spielerin, mit der ich je zusammengespielt habe. Sie bringt einfach alles mit: Athletik, Technik, Körperlichkeit, Spielverständnis und einen absoluten Torriecher. Wenn sie jetzt verletzungsfrei bleibt, dann hat sie in meinen Augen eine ganz große Karriere vor sich.

Welche Tipps würden Sie sehr jungen Nachwuchsspielerinnen mit auf den Weg geben?

Glaubt an euch und gebt alles für euren Traum! Wenn man etwas unbedingt schaffen will und dafür alles investiert, dann findet man immer einen Weg. Nehmt sachliche Kritik an, und versucht stetig eure Schwächen zu verbessern und eure Stärken zu stärken. Lasst euch von Rückschlägen nicht unterkriegen. Es gibt im Leben immer Aufs und Abs und meistens sind es vor allem die Abs, die einen am Ende stärker und besser machen. Und was ich auch super wichtig finde ist, dass man sich immer dran erinnert, dass Meinungen von Trainern oder Managern immer nur einzelne subjektive Wahrnehmungen sind, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Durch diese sollte man also weder abheben noch verzweifeln.

In welchem Stadion würden Sie mit Ihrem Team gerne einlaufen und warum?

In Österreich gibt es für mich kein besseres und schöneres Stadion als unseres. Das habe ich zum Glück schon erlebt. Ich finde es immer etwas ganz Besonderes und liebe es dort zu spielen. Ein Traum wäre es, wenn das Stadion mit sehr vielen Fans voll wäre. Ansonsten wäre es für mich persönlich das Weserstadion in Bremen, weil das einfache eine Herzensangelegenheit. Das ist mein Zuhause und ich habe viele Jahre für Werder gespielt, auch meine Freundin arbeitet bei Werder. Dort zu spielen und mein Team aufs Feld zu führen, wäre unfassbar toll.