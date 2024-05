11 Fragen an Altach-Kapitänin Calo

Vor dem Spiel hat sie gerne ihre Ruhe, dann geht sie an ihre Grenzen. Die Identifikation mit dem Verein ist ihr ein Anliegen. Zum Saisonabschluss befragt der kicker alle Kapitäninnen der Bundesliga - diesmal Francesca Calo.

Die Schweizerin Francesca Calo legt sich in Altach mächtig ins Zeug. GEPA pictures/Daniel Schoenherr

Mit welcher Musik machen Sie sich vor den Partien heiß und wer darf sie auflegen?

Mit Charts, Pop, bisschen Techno. Wir sind immer sehr variabel. Gerne mag ich ab und zu auch mal 90s. Meistens lege ich vor dem Spiel auf.

Haben Sie sonst noch einen speziellen Schlachtruf oder ein Ritual?

Nein, nichts Besonderes. Ich mag's gerne ruhig vor dem Spiel und bin ab dem Treffpunkt eher für mich und wenig gesprächsbedürftig.

Wie finden Sie den neuen Modus ab der nächsten Bundesliga-Saison?

Spannend. Mehr Spiele, mehr Möglichkeiten zu gewinnen oder eben mal Punkte liegen zu lassen. Für uns aus dem Ländle bedeutet das aber auch, dass wir öfters eine Zweitagesfahrt hinnehmen müssen. Wenn man sich aber mal umschaut und sich mit anderen Ligen vergleicht, war die österreichische Bundesliga bisher sicher sehr 'spielarm'. Von dem her glaube ich, dass es sicher keine schlechte Änderung sein wird.

Was läuft in Ihrem Verein gut, wo gibt es noch Luft nach oben?

Wir genießen eine sehr hohe Wertschätzung vom gesamten Verein und vom Profiteam der Männer. Es ist vieles auf Augenhöhe, auch das Zwischenmenschliche. Wir spielen zum Beispiel alle unsere Heimspiele in der Cashpoint Arena. Wir dürfen dieselbe Infrastruktur wie die Profimannschaft nutzen und teilen uns den Campus mit ihnen. Da ist Altach in der österreichischen Frauen-Bundesliga eine absolute Ausnahme und teils sogar auch verglichen mit anderen Ligen wie Deutschland oder der Schweiz. Luft nach oben gibt es wie bei vielen anderen Frauenvereinen sicherlich im Budget - ein Großteil muss nebenbei arbeiten - und in den Zuschauerzahlen. Wenn man sich zum Beispiel England anschaut, da sind ausverkaufte Stadien schon fast Gewohnheit.

Wie interpretieren Sie Ihre Rolle als Kapitänin?

Es ist für mich immer wieder eine große Ehre, mein Team auf's Feld zu führen und es erfüllt mich mit Stolz. Ich möchte, beziehungsweise versuche ich, so gut wie möglich als Vorbild voranzugehen und für meine Teamspielerinnen auf und neben dem Platz da zu sein.

Wie könnte der Frauenfußball in Österreich einen (noch) höheren Stellenwert bekommen?

Indem man die Spiele besser vermarktet. Es ist aber natürlich auch einfacher gesagt als getan. Mehr Werbespots, mehr Plakate, mehr Radio- und TV-Präsenz. Ich denke, es liegt auch viel an uns Spielerinnen. Je attraktiver wir Fußball spielen, desto mehr Menschen können wir damit begeistern.

Welche drei Eigenschaften muss eine österreichische Bundesliga-Spielerin mitbringen?

Disziplin - spricht für sich. Identifikation - sich in die Ziele des Teams bzw. des Vereins hineinzuversetzen und für den gesamten Verein Erfolge feiern zu wollen. Bereitschaft - bis an die Grenze gehen zu wollen und zu performen.

Haben Sie selbst ein Vorbild, und was zeichnet diese(n) Spieler(in) aus?

Nein, ich bewundere viele weibliche und männliche Fußballspieler. Man lernt nie aus und es kommen immer wieder neue sensationelle SpielerInnen, die wieder neue Fähigkeiten mitbringen. Grundsätzlich finde ich, alle Spitzensportler sind in einer gewissen Art und Weise Vorbilder. Man investiert täglich so viel und das zeichnet für mich uns alle aus.

Wer war die unangenehmste Gegenspielerin in Ihrer Karriere, wer die beste Mitspielerin? Und warum?

Unangenehmste? Da gibt es einige: Lea Schüller, Jovana Damjanovic, Alexandra Popp, Ramona Bachmann, Geraldine Reuteler. Einige von ihnen sind vor allem körperlich einfach extrem präsent und andere sehr agil und technisch echt überragend. Die Beste? Pernille Harder. Technisch unglaublich stark, schnell und unberechenbar. Sie ist für mich eine sehr komplette Spielerin.

Welche Tipps würden Sie sehr jungen Nachwuchsspielerinnen mit auf den Weg geben?

Einfach Fußballspielen und sich nicht allzu viele Gedanken machen, ob man es jemals 'schaffen' wird. Meiner Meinung nach ist vor allem in jungen Jahren die berufliche Ausbildung das A und O, unabhänging davon, wie talentiert eine Spielerin ist. Nach dem Fußball oder bei einer schweren Verletzung ist man dankbar dafür. Die Zeit während der Ausbildung nutzen, um zu trainieren, Schwächen zu verbessern und die eigenen Stärken noch stärker zu machen.

In welchem Stadion würden Sie mit Ihrem Team gerne einlaufen und warum?

Gerne in allen Stadien in Österreich. Das wäre mal ein cooles Zeichen und eine Wertschätzung für alle. Für uns und für unsere Gegnerinnen.