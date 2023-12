11 Bundesliga-Dänen bei Handball-EM 2024 dabei

Dänemarks Handball-Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen setzt auf viel Bundesliga-Erfahrung in seinem EM-Aufgebot: Im 19er-Kader, der im Januar an der Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen wird, stehen u.a. elf Akteure, die derzeit bei HBL-Klubs unter Vertrag stehen - darunter auch ein Langzeitverletzter.

Mathias Gidsel ist einer von elf Bundesliga-Profis im 19er-Kader Dänemarks. IMAGO/Lobeca