11:0-Sieg, ausgeschieden: Titelverteidiger Balingen fliegt aus dem Landespokal

Ein Schützenfest gefeiert - und trotzdem ist Titelverteidiger TSG Balingen nach einem ärgerlichen Fehler wohl schon in der ersten Runde aus dem württembergischen Landespokal ausgeschieden. Abgesehen von diesem Fauxpas ist Coach Martin Braun mit dem Verlauf der Vorbereitung aber zufrieden.

Beim 11:0-Kantersieg des Südwest-Regionalligisten am vergangenen Freitag beim Landesligisten SF Gechingen hatten die Schwaben in der zweiten Hälfte mit Henry Seeger einen Spieler eingewechselt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Ein Formfehler, der vom Schiedsrichter auch dokumentiert wurde - und das Sportgericht des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) am Mittwoch zum erwartungsgemäßen Urteil brachte, das Pokalspiel mit 0:3 gegen die TSG Balingen zu werten.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Transfers

Tabellenrechner

Zudem gab es eine symbolische Geldstrafe in Höhe von 20 Euro. Damit stehen die unterlegenen Gechinger in der zweiten Runde, in der sie voraussichtlich am Samstagmittag beim TV Darmsheim antreten werden. Markant: Gegen den Beschluss des WFV-Gerichts können die Balinger Einspruch erheben - und zwar bis Samstagabend. Sprich: Sollten die Gechinger den Landesligisten Darmsheim bezwingen und ein möglicher Balinger Einspruch anschließend Erfolg haben, stünde die TSG statt Gechingen in Runde 3. Andernfalls wäre die Braun-Elf so oder so raus und verpasste ihre Chance auf die Titelverteidigung im WFV-Pokal. Und den DFB-Pokal, in dem die Balinger erstmals in der Vereinsgeschichte stehen und am 12. August in Reutlingen auf den VfB Stuttgart treffen.

"Sind intern in Rücksprachen"

Ob die Balinger von ihrem Einspruchsrecht Gebrauch machen werden, stand am frühen Mittwochnachmittag noch nicht fest. "Wir schauen uns das Urteil und die Begründung derzeit an, sind zudem intern in Rücksprachen und werden erst danach eine Entscheidung treffen", sagte TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel. Die Erfolgsaussichten eines solchen Einspruchs dürften ohnehin gering sein - zu eindeutig war der scheinbar leichte, aber am Ende folgenschwere Patzer, einen nicht-spielberechtigten Fußballer einzuwechseln. Übrigens: Seeger, der von den TSG-Verantwortlichen auf der Kaderliste vergessen wurde, war von Trainer Martin Braun in der 53. Minute ins Spiel gebracht worden und erzielte zwei Minuten später das zwischenzeitliche 8:0.

Unterdessen haben sich die Württemberger in den Vorbereitungsspielen in ansprechender Form gezeigt. Zwar unterlagen sie dem Schweizer Erstligisten FC Lugano (0:6), dem Zweitligisten Karlsruher SC (0:4) und dem Drittligisten SC Freiburg 2 (0:2) jeweils, zeigten aber speziell gegen diese höherklassigen Teams deutliche Entwicklungsschritte. In den weiteren Tests gegen die baden-württembergischen Oberliga-Klubs FC 08 Villingen und FC Holzhausen (jeweils 0:0) fehlte insbesondere in der Offensive jene Kaltschnäuzigkeit, die die TSG-Spieler im Pokal an den Tag gelegt hatten.

Braun zufrieden

Das sah Trainer Martin Braun ganz ähnlich, der sich zwar "sehr zufrieden" mit der Leistung seiner Spieler zeigte, aber ebenfalls betonte, dass seine Truppe ihre viele Chancen besser nutzen müsse. "Insgesamt waren es wirklich sehr gute Testspiele", befand Braun. Aufgrund des DFB-Pokal-Derbys gegen den VfB haben die Balinger die den Charakter der Vorbereitungsspiele etwas abgeändert und vor allem gegen bessere Mannschaften getestet. "Gerade von den höherklassigen Profiteams sind wir natürlich sehr gefordert worden, und ich finde, dass man speziell in diesen Spielen gesehen hat, dass wir jedes Mal ein Stück nach vorne gekommen sind."