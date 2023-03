103,8 Kilometer: So wenig lief Hertha zuletzt vor eineinhalb Jahren

Das Resultat - 1:3 bei der TSG Hoffenheim - sorgte bei Hertha BSC für ebenso große Ernüchterung wie die Art und Weise. Der Blick auf die Daten zeigt, wie viel Intensität dem Berliner Spiel gefehlt hat.

"Energie und Ausstrahlung" vermisste Trainer Sandro Schwarz, auch "Geradlinigkeit" im Spiel mit dem Ball und eine brauchbare Defensivleistung. Was Hertha bei den Heimsiegen gegen Gladbach (4:1) und Augsburg (2:0) und auch in Dortmund (1:4) sowie beim Remis gegen Mainz (1:1) in der Vorwoche über weite Strecken auf den Platz gebracht hatte, fehlte am Samstag in Sinsheim in beängstigendem Ausmaß: Intensität.

Die Daten dokumentieren die Minusleistung, die in die achte Auswärtsniederlage in Serie mündete. 226 Sprints absolviert Hertha in dieser Saison pro Spiel im Schnitt, gegen die TSG Hoffenheim waren es 197. Weniger waren es nur in drei Saisonspielen: am 2. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:1/180 Sprints), am 12. Spieltag bei Werder Bremen (0:1/189) und am 16. Spieltag zum Auftakt ins Jahr 2023 in Bochum (1:3/194).

Noch auffälliger war die in Sinsheim abgelieferte Teamlaufleistung. 103,8 zurückgelegte Kilometer waren der Minuswert unter dem seit Sommer amtierenden Schwarz. Auch die TSG-Performance war in diesem Punkt mit 105,2 Kilometern überschaubar. Seit der Bundesliga-Rückkehr 2013 gab es lediglich drei Hertha-Spiele mit noch geringerer Laufleistung: am 31. März 2017 beim 1:3 gegen Hoffenheim (103,5 km, Gelb-Rote Karte für Herthas Maximilian Mittelstädt nach 58 Minuten), am 12. Mai 2018 beim 2:6 gegen RB Leipzig (98,5 km) und zuletzt am 25. September 2021 beim 0:6 in Leipzig (103,5 km).

Zahl der abgestellten Nationalspieler hält sich in Grenzen

"Wir haben in der Vergangenheit bereits eine gute Ausstrahlung und Energie gezeigt, aber am Samstag war es definitiv zu wenig - bei allem und allen Beteiligten", sagte Schwarz. Die anstehende Liga-Pause will er "insbesondere im physischen Bereich" nutzen. "Wir werden", kündigte Schwarz am Sonntag an, "die Intensität hochschrauben." Immerhin: Die Zahl der abgestellten Nationalspieler hält sich einigermaßen in Grenzen, Schwarz kann in Berlin mit dem Großteil des Kaders arbeiten. Zu ihren Nationalteams reisen Dodi Lukebakio (Belgien), der in der EM-Qualifikation auf Schweden (24.3.) und in einem Testländerspiel in Köln auf Deutschland (28.3.) trifft, Stevan Jovetic (mit Montenegro gegen Bulgarien und Serbien) und Peter Pekarik (mit der Slowakei gegen Luxemburg und Bosnien-Herzegowina).

Im U-Bereich des DFB sind Jessic Ngankam (mit der U21 gegen Japan und Rumänien), Derry Scherhant (erstmals bei der U20 dabei, spielt in England und Italien), Lukas Ullrich (U19, EM-Qualifikation gegen Italien, Belgien und Slowenien), der seit Wochen bei den Profis mittrainierende Pascal Klemens (U18, Doppelländerspiel gegen Frankreich) und dessen Hertha-U-19-Teamkollege Ibrahim Maza (U18) aktiv.

Auf Abruf stehen Herthas Ersatzkeeper Tjark Ernst für die Länderspiele der deutschen U-20-Auswahl in Manchester (22. März) und Prato (27. März), Julian Eitschberger für die U19 sowie die Nachwuchsakteure Tim Hoffmann, Peter Matiebel und Lukas Michelbrink für die U18 von Trainer Christian Wörns. Auch WM-Fahrer Oliver Christensen (Tor, Dänemark), Innenverteidiger Agustin Rogel (Uruguay) und Stürmer Wilfried Kanga (Elfenbeinküste) stehen für ihre Verbände auf Abruf, bleiben aber vorerst in Berlin.

Tolga Cigerci wurde von Stefan Kuntz für die türkische Nationalmannschaft zwar vornominiert, schaffte es aber nicht in den endgültigen Kader für die EM-Qualifikationsspiele in Armenien (25.3.) und gegen Kroatien (28.3.). Im September 2022 hatte der Mittelfeldspieler, der im Januar nach sechseinhalb Jahren in der türkischen Süper Lig zu Hertha BSC zurückgekehrt war, gegen Luxemburg (3:3) in der Nations League sein Comeback für die türkische Nationalmannschaft gegeben.