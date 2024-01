101.000 Euro: Union wegen Pyrotechnik im Fanblock zu Geldstrafe verdonnert

Das Sportgericht des DFB hat am Montag eine happige Geldstrafe für Union Berlin ausgesprochen: Der Bundesligist muss 101.000 Euro Strafe zahlen, Grund ist "unsportliches Verhalten seiner Anhänger".

Während des Bundesligaspiels der Eisernen gegen Heidenheim Ende September (0:1) zählte das DFB-Sportgericht insgesamt 60 Bengalische Feuer und vier Rauchtöpfe, die von Union-Anhängern gezündet worden waren. Bei der Niederlage in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart (0:1) hatten Berliner Fans laut DFB 37 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.

Das hat nun Konsequenzen für den Verein, der vom Sportgericht des DFB wegen "zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 101.000 Euro belegt wurde. Einen Teil davon (bis zu 33.600 Euro) kann Union für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Neben Union Berlin hat das Sportgericht des DFB auch den 1. FC Heidenheim und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern zur Kasse gebeten. Heidenheimer Fans hatten im Oktober im Spiel gegen Frankfurt (0:2) ein Bengalisches Feuer abgebrannt, dafür muss der FCH 1000 Euro zahlen.

22.100 Euro Geldstrafe für Kaiserslautern

Die Roten Teufel wurden zu einer Geldstrafe in Höhe von 22.100 Euro verdonnert, auch hier wird das Abbrennen von Bengalischen Fackeln - 36 an der Zahl - als Grund für die Geldstrafe angeführt. Zudem warf ein Kaiserslauterer Zuschauer im DFB-Pokalspiel gegen Nürnberg (2:0) ein Feuerzeug in Richtung eines Spielers, verfehlte diesen jedoch.

Heidenheim und der FCK haben den jeweiligen Urteilen bereits zugestimmt, diese sind damit rechtskräftig. Zu Union machte der DFB keine Angaben.