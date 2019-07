2:18Es ist ein besonderes Trainingslager für die Eintracht. Eigentlich noch in der Vorbereitung, aber trotzdem bereits im Pflichtspielmodus, denn am Donnerstag geht es für Frankfurt in der Europa-League-Quali weiter: Das Rückspiel gegen Flora Tallinn steht an (2:1-Sieg im Hinspiel). Einer mischte auch schon mit im Trainingsspiel: Neuzugang und Rückkehrer Sebastian Rode.