3:42Stuttgart, Hannover, Nürnberg, HSV - die 2. Bundesliga hat in der Saison 2019/20 so viele Hochkaräter zu bieten wie vielleicht noch nie zuvor. Und trotzdem könnte es am Ende erneut eine große Überraschung geben. Beim HSV ist das Wort "Aufstieg" erst mal Tabu.