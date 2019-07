1:05Das kicker-Sonderheft Bundesliga 2019/20 kommt am 25.07. in den Handel! Für Generationen von Fans ist das Heft seit 1963 fester Bestandteil der Saisonvorbereitung. Über eine Million kicker-Sonderhefte gingen diesen Sommer in den Druck, jetzt mit mehr Seiten über die starke 2. Liga, der kultigen Stecktabelle, Spielplanposter der 1. und 2. Bundesliga und vielen weiteren, zum Teil auch neuen, Features.