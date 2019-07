Testspiele, Highlights by DAZN

4:24Wie schon in der vergangenen Saison trafen sich Dortmund und Liverpool zum Testspiel in der Vorbereitung - und wieder behielt der BVB gegen die Reds und Ex-Coach Jürgen Klopp beim 3:2 die Oberhand. Paco Alcacer bewies früh seinen Torriecher, und auf den Ausgleich von Wilson hatten Delaney und Bruun Larsen in South Bend/Indiana die passenden Antworten.