1000 Gästefans - Ostderby bereits ausverkauft

Derbywochen für den ThSV Eisenach, denn bevor der Aufsteiger am Ostersonntag den SC Magdeburg (16 Uhr, live im MDR) empfängt, müssen die Thüringer eine Woche zuvor noch zum SC DHfK Leipzig. Die Partie in der Quarterback Immobilien Arena ist schon restlos ausverkauft - von den 6.000 Zuschauern werden nahezu 1.000, größtenteils mit einem Sonderzug, aus der Wartburgstadt anreisen.

In über 50 Pflichtspielen trafen beide Teams seit 1961 aufeinander. Wichtig zu wissen, den "Leistungssportbeschlüssen folgend" wurde zum 1. März 1975 die so erfolgreiche Handballabteilung aus dem Sportclub DHfK Leipzig ausgegliedert und zur Schaffung eines neuen Leistungszentrums in den SC Leipzig überführt. Es gab folglich danach keine Handballpunktspiele mehr zwischen Motor Eisenach und dem SC DHfK Leipzig in der ehemaligen DDR.

Am 30. Juni 1993 wurde die Abteilung Handball im SC DHfK Leipzig neugegründet. Im Jahr 2007 begann eine neue Zeitrechnung. Über die Oberliga, Regionalliga, 3. Liga und 2. Handballbundesliga schafften die Handball-Männer des SC DHfK Leipzig zum Ende der Saison 2015/2016 den Aufstieg in die 1. Handballbundesliga.

Sonderzug nach Leipzig

Hier empfangen sie nun als Tabellen-Achter (21:25 Punkte) den auf dem 16. Tabellenplatz rangierenden Aufsteiger von der Wartburg (14:36 Zähler). Mit drei Siegen, in heimischer Halle 33:22 über den Bergischen HC und 32:27 über die MT Melsungen sowie 27:25 beim TVB Stuttgart), kletterten die Leipziger aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld. Die Eisenacher verließen jüngst mit einem Punktgewinn beim 31:31 über die TSV Hannover-Burgdorf die Abstiegsränge.

Erstmals hat der ThSV Eisenach einen Sonderzug zu einem Auswärtsspiel eingesetzt. Mit dem brechen am Sonntagvormittag nahezu 800 ThSV-Fans vom Hauptbahnhof Eisenach gen Leipzig los. Die Tickets kosteten inklusive Eintrittskarte und Sondershirt 75 Euro (ohne Eintrittskarte 55 Euro). Nach der Ankunft auf dem Leipziger Hauptbahnhof werden die 2 Kilometer bis zur Arena im Fußmarsch zurückgelegt. Für die musikalische Untermalung während der Reise setzen die Thüringer auf Livemusik.

Zur organisatorischen Vorbereitung trafen sich Vertreter des ThSV Eisenach und des SC DHfK Leipzig zu Wochenbeginn zu einem konstruktiven Austausch in Leipzig. "Knapp 1.000 blau-weiße Eisenach-Fans und 5.000 grün-weiße DHfK-Fans werden an dem Tag für eine grandiose Stimmung in der Quarterback Immobilien Arena sorgen und wir sind uns sicher, dass es ein unvergessliches Handballfest vor ausverkauftem Haus wird", heißt es in der nach der Zusammenkunft vom SC DHfK Leipzig verbreiteten Pressemeldung.

Die Sachsen setzen auf ihre traditionellen Klubfarben im Derby und haben dafür ein Sonder-Fanshirt aufgelegt. Im Pop Up Store und vor Ort im Fanshop der Arena ist das Shirt "Alle Grün Weiss" für 12,95 Euro erhältlich.