100 Tage Trainer auf Schalke: Geraerts - offener Typ mit klaren Ideen

Meinungsstark, kommunikativ, klar in seiner Haltung, dabei stets offen für neue Ideen und Ansätze: Seine ersten rund 100 Tage als Trainer des FC Schalke 04 haben gezeigt, wie Karel Geraerts tickt - als Mensch und als Coach.

Karel Geraerts ist ein Mensch, der mit der Zeit gehen will. Fünf Kinder hat der 42-Jährige, alle im Alter zwischen neun und 15 Jahren, alle fit in den unendlichen Weiten des Social Media. "Dies", sagt Geraerts, "ist eine Welt für sich." Ein abseits des Realen mitunter undurchsichtiger Kosmos, vor dessen Untiefen er aber nicht zurückschreckt.

"Ich will verstehen, wie junge Menschen denken. Wir leben in einer Zeit, in der es auf der einen Seite die reale Welt gibt und auf der anderen die Social-Media-Welt", sagt der Belgier. Er sei bestrebt zu ergründen, "wie sie funktioniert". Deshalb ist auch er aktiv auf entsprechenden Plattformen, insbesondere Instagram.

Ein offener Mensch und das Großprojekt

Wenn man ihn fragt, mit welcher grundsätzlichen Haltung er durchs Leben geht, weiß Geraerts sofort die Antwort darauf: "open minded", sagt er wie aus der Pistole geschossen. Er gibt sich aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen. Offen gegenüber anderen Sichtweisen und Perspektiven.

Dieser Charakterzug hilft ihm nicht nur, wenn es um Soziale Netzwerke geht, in denen er sich gern auch mal mit längeren Beiträgen selbst bewegt, sondern auch im Alltag als Trainer des FC Schalke 04, der er vor ziemlich genau 100 Tagen geworden ist.

Und er würde es gerne bedeutend länger bleiben, als es vielen seiner Vorgänger vergönnt war. Geraerts sieht seine Aufgabe auf Schalke als Großprojekt. "Ich hatte einige Anfragen anderer Vereine", verrät der Mann, der vor allem mit seinem Wirken bei Union Saint-Gilloise, vor allem dank ihm inzwischen ein Top-Team in Belgien, international Begehrlichkeiten geweckt hat. "Aber es war nie das richtige Projekt dabei. Bei der Anfrage von Schalke 04 hatte ich sofort ein gutes Gefühl."

Schalke ein Sprungbrett? Geraerts winkt ab

Ob er den Zweitligisten als Sprungbrett betrachtet? Geraerts winkt ab. "Für mich ist Schalke 04 einer der größten Vereine, die man trainieren kann. Ich habe große Ziele mit diesem Verein." Eines davon: Die Etablierung in der Bundesliga.

Kein Wunder also, dass Geraerts mit seiner Verpflichtung im Oktober gleich damit begann, die deutsche Sprache zu lernen. Jetzt, nicht einmal knapp vier Monate später, ist Geraerts bereits in der Lage, bei Unterhaltungen Deutsch einfließen zu lassen. Bei den Antworten nimmt er zwar gerne noch Englisch zu Hilfe, aber die Fragen, langsam und nicht allzu kompliziert formuliert, dürfen gerne auf Deutsch gestellt werden.

Karel Geraerts und kicker-Reporter Toni Lieto kicker

"Es ist mir wichtig, mich korrekt auszudrücken, das gelingt mir im Englischen derzeit noch deutlich besser", sagt Geraerts. Wann er ausführlicher auch auf Deutsch antwortet, ist nur noch eine Frage der Zeit.

