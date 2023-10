100 Tage Toppmöller: Frankfurter Minimalisten statt Troublemaker

Nach dem verdienten 2:0 gegen Heidenheim können Trainer Dino Toppmöller und die Eintracht zum Start in die Länderspielpause einmal kräftig durchpusten. Seit 100 Tagen ist Toppmöller nun im Amt - die Zwischenbilanz fällt durchwachsen aus.

Als Toppmöller am 1. Juli die Nachfolge von Oliver Glasner antrat, stand er vor der doppelten Herausforderung, das Offensivspiel variabler zu gestalten und die Ordnung im Spiel zu verbessern. Viel zu oft kassierte Frankfurt in der vergangenen Saison billige Gegentore.

"Wenn wir eine gute Struktur und Organisation in Ballbesitz haben, verfügen wir gleichzeitig auch über eine gute Struktur, wenn wir den Ball verlieren, sodass wir sofort ins Gegenpressing gehen können und Konter vermeiden", erklärte Toppmöller bei seiner Vorstellung. Er wolle etwas "mehr Wert auf Ballbesitz und ein gutes Positionsspiel" legen.

Nur zwei Gegentore aus dem Spiel heraus

Dies ist rasch gelungen. Auch dank der Neuzugänge Robin Koch, Willian Pacho, Ellyes Skhiri und Hugo Larsson steht die Eintracht defensiv deutlich stabiler. Die nur fünf Gegentore sind der Ligabestwert, lediglich zwei davon fielen aus dem Spiel heraus. Zwei Gegentreffer resultierten zudem aus überaus harten Elfmeterentscheidungen (Bochum, Wolfsburg).

"Ohne, dass ich mir auf die Schulter klopfe, glaube ich, dass wir einfach auch zwei Top-Abwehrspieler dazubekommen haben (Pacho, Koch, Anm. d. Red.), und dahinter haben wir einen sensationell guten Torwart", sagt Toppmöller. Die individuelle Qualität ist indes nur ein Teil der Erklärung. Taktische Fortschritte sind unverkennbar. Der Coach darf es sich durchaus auf die Fahne schreiben, dass das Positionsspiel nun spürbar verbessert ist. Der 42-Jährige spricht von "klaren Strukturen, wie wir die Tiefe verteidigen wollen".

Pacho ist der zweikampfstärkste Frankfurter Verteidiger

Im Strafraum machen allen voran Pacho und Koch keine Kompromisse, auch Tuta hat sich stabilisiert. Von dem gerade einmal 21 Jahre alten Pacho ist der Trainer geradezu begeistert: "Wenn ich sehe, wie er in der Boxverteidigung agiert, das ist absolute Weltklasse. Er lässt gar nichts zu. Keiner kommt gegen ihn zum Abschluss." Im Schnitt gewinnt der Nationalspieler aus Ecuador 63 Prozent seiner Duelle, womit er der zweikampfstärkste Frankfurter Verteidiger ist.

Viele Gründe für die Sturmflaute

Problematisch ist allerdings die Harmlosigkeit im Angriff. Fehlende Automatismen, ein lahmes Flügelspiel, eine unzureichende Strafraumbesetzung, fehlende Kaltschnäuzigkeit, eine zu große Verspieltheit - es gibt viele Gründe für die Sturmflaute. Gegen Heidenheim gelang ein Schritt in die richtige Richtung. Erstmals in dieser Bundesligasaison erzielte die Eintracht mehr als einen Treffer, weil viele Zuspiele besser ankamen und sich neben Hugo Larsson auch Joker Ansgar Knauff treffsicher zeigte.

Das Ergebnis und viele gute Spielzüge können als Mutmacher dienen. "In Thessaloniki haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht, gegen Heidenheim wieder", registriert Markus Krösche zufrieden. Der Sportvorstand erläutert: "Wir hatten vorher sehr viel Ballbesitz, vergaßen aber, die Tiefe anzuspielen. Jetzt spielen wir deutlich mehr die Tiefe an. Statistisch haben wir zwar weniger Ballbesitz, aber deutlich mehr Chancen. Das ist der Prozess: Dass wir Ballbesitz nicht nutzen, um Ballbesitz zu haben, sondern um Torchancen vorzubereiten."

Dennoch fehlt nach dem Verkauf von Randal Kolo Muani ein Torjäger, der diesen Namen auch verdient. Der Eintracht brachen im Sommer Spieler weg, die 65,5 Prozent der Tore in der vergangenen Saison erzielt hatten. Mit Kolo Muani, Jesper Lindström, Daichi Kamada und Rafael Borré gingen vier der fünf besten Scorer. Das erschwerte den Start für Toppmöller ungemein.

Zumal ein erfahrener Mann wie Lucas Alario, der seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachgewiesen hat, weiterhin keine Alternative ist. Auch Jessic Ngankam nutzte seine Chance in der Startelf gegen Heidenheim nicht. Statt Selbstvertrauen zu tanken, schoss er in der ersten Hälfte einen Strafstoß weit über das Tor.

"Troublemaker"? Diesem Anspruch hinkt die Eintracht hinterher

Unterm Strich war von dem in der Vorbereitung angekündigten mutigen Offensivfußball in den ersten 100 Tagen unter Toppmöller wenig zu sehen. "Wir wollen positive Troublemaker sein", hatte der Trainer betont. Diesem Anspruch hinkt er noch hinterher, was man ihm aufgrund des massiven Umbruchs in der Offensive aber kaum zum Vorwurf machen kann. "Verteidigung ist Handwerk, Angriffsspiel ist Kunst", sagte einst der frühere SGE-Coach Niko Kovac treffend. Ansehnliche Kunst entsteht nicht über Nacht, der in Frankfurt vielzitierte Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen.

Durch den Sieg gegen Heidenheim ist die Grundstimmung nun aber wieder positiv - ein nicht zu unterschätzender Faktor. "Insgesamt glaube ich, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, weil wir eine sehr gute defensive Stabilität haben, die uns extrem hilft, ruhig zu bleiben", rekapituliert Toppmöller. "Wir wissen, dass wir uns im Spiel nach vorne insgesamt weiterentwickeln müssen, aber auch da sind wir auf einem guten Weg."

Angesichts des vergleichsweise einfachen Auftaktprogramms hätte die SGE trotz des Umbruchs mehr Spiele gewinnen müssen. Die Unentschieden gegen Gegner wie Mainz, Bochum, Köln und Freiburg können in der Endabrechnung noch wehtun. Nach der Länderspielpause geht es gegen Hoffenheim und Dortmund - Toppmöller und die Eintracht müssen auf der Hut sein, dass der Anschluss nach oben nicht verloren geht.

"Die Bundesliga ist brutal"

"Wir wissen, dass jetzt sehr viele schwierige Spiele auf uns warten. Das sind tolle Herausforderungen, die wir mit voller Energie und Kraft angehen. Wir wollen den maximalen Erfolg", bekräftigt der Coach. Ein konkretes Ziel will er nicht ausrufen. Zumal eine Standortbestimmung ohnehin schwerfällt. "So richtig weiß man nie, wo man steht. Die Bundesliga ist brutal, fast alle Spiele sind gefühlt 50:50-Spiele", sagt Toppmöller, "du musst versuchen, die Spiele auf deine Seite zu ziehen, indem du intensiv arbeitest."

Es liegt allerdings auf der Hand, dass es für die Hessen darum geht, bis zur Winterpause das obere Tabellendrittel nicht aus den Augen zu verlieren, um dann mit Verstärkungen, unter anderem für dem Sturm, in der Rückrunde anzugreifen. Können die Schwierigkeiten in der Offensive gelöst werden - eine große Herausforderung -, ist durch die neu gewonnene Stabilität einiges drin in dieser Saison.