100 Tage Rose beim BVB: Was gut läuft und was besser werden muss

100 Tage ist BVB-Trainer Marco Rose am heutigen Freitag im Amt. Zeit für eine erste Bilanz. Was läuft gut? Was muss besser werden? Der kicker gibt einen Überblick.

Den 99. Tag seiner Amtszeit hatte sich Marco Rose mit hoher Wahrscheinlichkeit anders vorgestellt: Eine 0:3-Testspielniederlage gegen Paderborn und zwei neue Verletzte - Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko zogen sich bei ihren Nationalteams Faserrisse zu - hätten dem 45-Jährigen allerdings auch an keinem anderen Tag gefallen. "Das macht natürlich nicht zufrieden", sagte er. An der Bilanz seiner ersten Monate bei Borussia Dortmund aber ändern diese Ereignisse nichts.

Das läuft bereits gut:

Der Fußball von Borussia Dortmund erinnert im Oktober 2021 nur noch rudimentär an jenen, den der BVB vor einem Jahr zeigte. Das liegt zu einem Teil an Roses Vorgänger Edin Terzic, der den auf Kontrolle und Geduld fußenden Ansatz Lucien Favres im ersten Halbjahr 2021 erfolgreich über den Haufen warf und der Mannschaft mehr Aktivität erlaubte. Aber natürlich ist es vor allem auch in den frischen Ideen Roses begründet, der großen Wert auf intensive Zweikämpfe und Sprints, ein hohes Gegenpressing, schnelles Umschalt- und variables Angriffsspiel legt.

Der Austausch mit der Mannschaft, auf dessen Input Rose großen Wert legt, funktioniert. Trainer und Team arbeiten Hand in Hand. Das macht sich auch darin bemerkbar, dass der BVB inzwischen problem- und übergangslos mehrere Grundordnungen spielen kann: Angefangen bei Roses präferiertem 4-4-2 mit Raute über ein 4-2-3-1, ein 4-3-3 bis hin zur Dreierkette, die bislang jedoch nur beim 0:1 in Mönchengladbach zum Einsatz kam. Auffällig ist auch, wie gut sich einige Spieler individuell entwickelt haben, seit Rose und sein Trainerstab beim BVB tätig sind: So zeigen die Formkurven von Thomas Meunier, Julian Brandt, Marius Wolf und auch Nico Schulz deutlich nach oben. Das half zudem dabei, die vielen verletzungsbedingten Ausfälle ein Stück weit zu kompensieren.

Das muss besser werden:

Zu viele Gegentore - das war in der Vergangenheit bereits häufiger ein Problem von Borussia Dortmund. Rose hat es noch nicht in den Griff bekommen, auch wenn der jüngste Trend gegen Lissabon und Augsburg positiv war. Insbesondere nach Standardsituationen und bei Umschaltmomenten ist der BVB nach wie vor zu anfällig, was oft eine Fokus- und Konzentrationssache ist. Bin ich aufmerksam genug bei ruhenden Bällen? Was passiert, wenn ich oder mein Mitspieler im nächsten Moment den Ball verlieren sollte? Diese Fragen muss jeder Spieler für sich beantworten. Immer und immer wieder.

Rose arbeitet mit den Profis daran, Fortschritte sind erkennbar - gehen häufig aber noch zulasten der Offensivleistung. Hier die richtige Balance zu finden, wird eine Hauptaufgabe sein in den kommenden Wochen und Monaten, erst recht in Momenten, in denen Ausnahmestürmer Erling Haaland - wie zuletzt - nicht mitwirken kann und dadurch potenzielle Scorerpunkte wegfallen. Dass immer wieder Spieler ausfallen, erschwert dabei die Entwicklung der Borussia. Ein Ende der Misere scheint jedoch nach den jüngsten Ausfällen von Guerreiro und Moukoko vorerst nicht in Sicht.

Fazit:

Rose hat den BVB bereits ein gutes Stück besser gemacht, weil Entwicklungen verstetigt und neue Ideen implementiert wurden. Und weil das individuelle Potenzial bei dem einen oder anderen Akteur nun deutlich stärker abgerufen wird. In der Bundesliga sind der 45-Jährige und sein Team ganz nah dran an der Spitze, in der Champions League und im DFB-Pokal bislang ohne Makel. Darauf lässt sich aufbauen. Dazu allerdings benötigt der BVB dauerhafte Stabilität - und weniger Verletzungen.