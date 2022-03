"100 Prozent" überraschend: Norwich City ist ePremier League-Meister

Die Finals der ePremier League haben einen Überraschungssieger hervorgebracht: Norwich City setzte sich in dominanter Manier und ungeschlagen durch.

Der FC Liverpool? Natürlich. Tottenham Hotspur? Möglicherweise. Aber mit Norwich City als ungeschlagenem Sieger der ePremier League-Finals 2022 hatte wohl niemand gerechnet. Selbst Xbox-Spieler Damian 'Damie' Augustyniak antwortete auf die Frage, ob der Titel eine Überraschung sei, mit: "Ja, zu 100 Prozent."

"Die meisten Leute hatten das Gefühl, wir würden im besten Fall Dritter in unserer Gruppe. Aber als Erster durch diese Gruppe zu gehen und das ganze Event ungeschlagen zu gewinnen, fühlt sich richtig gut an", gab der Pole darüber hinaus im Nachklang zu Protokoll. Zudem erzielte Norwich grandiose 36 Treffer in sieben Matches.

Norwich dominant und nervenstark

Während also Favoriten wie eben die "Reds" mit Donovan 'Tekkz' Hunt und Diogo 'Diogo' Mendes früher oder später auf der Strecke blieben, bahnten sich die "Kanarienvögel" zielsicher ihren Weg ins Endspiel. Zehn Punkte in vier Begegnungen der Gruppenphase bedeuteten am Samstag den ersten Platz vor dem FC Chelsea und Brighton & Hove Albion.

'Damie' und Jack 'GoalPoacher_' Wignall ließen in der K.o.-Phase am Sonntag nicht locker, Aston Villa musste sich im Viertelfinale mit 3:6 geschlagen geben. In der Vorschlussrunde wurde es gegen Leeds United wirklich eng, Norwich hatte die Nerven aber auch in schwierigen Situationen unter Kontrolle und siegte mit 2:1.

Mit dem Titel zurück nach Polen

Und so zogen 'Damie' und 'GoalPoacher_' ins Grand Final gegen den FC Brentford mit Sam 'SamBrwster' Brewster und Peace 'czohino' Chirwa ein. Die "Bienen" hatten zuvor Crystal Palace erst im Elfmeterschießen geschlagen, der Londoner Klub wiederum war im Viertelfinale dem FC Liverpool überlegen gewesen.

Ein knappes Endspiel bekamen die Zuschauer allerdings nicht zu sehen: 'Damie' legte gegen 'SamBrwster' mit seiner unkonventionellen 3-5-2-Formation ein 3:1 vor, 'GoalPoacher_' schraubte das Gesamtresultat an der Playstation auf 5:1. "Es ist ein verrücktes Gefühl", meinte Augustyniak im Anschluss.

Besonders wichtig war dem 23-Jährigen der ePremier League-Titel, da er ihn in der kommenden Saison voraussichtlich nicht verteidigen können wird. "Ich ziehe im Sommer zurück nach Polen, deshalb wollte ich, dass die Menschen hier sich genau so an mich erinnern", erklärte 'Damie' die Bedeutung des Erfolgs.