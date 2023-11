"100 Prozent": Die Eagles und MVP-Favorit Hurts rocken die Liga

Wie kann den Philadelphia Eagles aktuell beigekommen werden? Die letzten vier Wochen zeigen: gar nicht. Selbst Rückstände oder ein zwischenzeitlich klar besserer Gegner stoppt das derzeit beste Team der NFL nicht. Und Quarterback Jalen Hurts ist als neuer MVP-Favorit mittendrin.

17:7 geführt, 24:14 geführt, 31:28 geführt und selbst nach furiosem Comeback der Hausherren in der Verlängerung mit einem Field Goal erfolgreich und 34:31 geführt: Die Buffalo Bills haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (MEZ) ihr Herz in die Hand genommen und den favorisierten Eagles einen starken Kampf geliefert. Mehr noch.

Die von Josh Allen angeführten und unter Play-off-Druck stehenden Bills (6-6) dominierten den diesjährigen Super-Bowl-Teilnehmer in dessen Lincoln Financial Field vor 69.879 Fans über weite Strecken der Partie. Und Buffalos Spielmacher Allen lieferte abgesehen von einer unschönen Interception nach der Pause komplett ab - 339 Yards Passing, 81 Yards Rushing, vier Total Touchdowns. Mehr ging nicht, oder?

Doch, mehr ging!

Hurts überall

Eagles-Ass Jalen Hurts, 2020 als Ersatzmann von Carson Wentz in der 2. Runde an 53. Stelle gedraftet, sollte gerade zum Ende noch mehr aufdrehen. Der 25-Jährige, der im NFL-Endspiel dieses Jahres schon Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs beim 35:38 einen herausragenden Fight geliefert hatte, sollte letztlich zwar "nur" auf 265 Total Yards kommen. Dafür warf Hurts (ebenfalls eine INT) aber gleich drei Touchdown-Pässe und lief ebenfalls zweimal in die Endzone - einmal via dem längst berühmt-berüchtigten und wohl wirklich nicht über ein Yard zu verteidigenden "Tush Push" mit seiner massigen Offensive Line, einmal in der Overtime zum Sieg.

Hier beim Rückstand von 31:34 rannte Philadelphias inzwischen teuer bezahlter Spielmacher grandios durch etliche Lücken an Gegenspieler, die zu Statisten mutiert waren, über zwölf Yards bis in die Endzone, breitete die Arme aus, blickte gen Zuschauer und ließ sich von den Massen an Eagles-Fans feiern.

Kelce und Mailata loben Hurts überschwänglich

Vom Ersatzmann und Backup - eine grandiose NFL-Laufbahn war dem College-Abgänger von Alabama und Oklahoma nicht von allen Seiten zugetraut worden - zum aktuell besten Quarterback der Liga? Sicherlich befindet sich der 25-Jährige im Lostopf dabei - und dürfte brandaktuell das bislang noch etwas vernebelte MVP-Rennen anführen. Einerseits steht Hurts mit seinen Eagles bei 10-1 und damit klar vor dem gesamten Rest der National Football League, auf der anderen Seite untermauert der Quarterback auch mit seinen Leistungen mehr und mehr diesen individuellen Titelanspruch.

Vergleich zwischen Mahomes und Hurts vor dem diesjährigen Super Bowl Hurts vs. Mahomes: Einstiger Ersatzmann contra Raketen-Arm

Denn nicht nur steht Hurts bereits bei 2697 Passing Yards und 18 Passing Touchdowns (zehn Interceptions), er ist auch schon wieder über 410 Yards zu elf Scores in die Endzone gelaufen. Nach zehn Rushing TDs 2021/22 und 13 in der Regular Season 2022/23 hat Hurts also dreimal aufeinanderfolgend immer mindestens zehn Touchdowns in einer Spielzeit erlaufen. Das ist bis dato noch gar keinem QB gelungen. Und fünf Touchdowns in einer Partie waren dem Anführer bis dato auch noch nicht geglückt in seiner noch jungen Football-Laufbahn.

"Das war wieder einmal eine Jalen-Performance", sang ihm unter anderem sein Top-Center Jason Kelce nach der gewonnenen Partie vor US-Medien ein Loblied und fügte an: "Es gibt nicht viele Jungs, mit denen ich gespielt hab - wahrscheinlich niemanden -, der immer wieder in entscheidenden Momenten so abliefert." Eagles-Right-Tackle Jordan Mailata hatte ebenfalls etwas zu sagen: "Zu 100 Prozent hat dieser Typ es verdient (MVP zu werden; Anm. d. Red.). Ich weiß zwar nicht, auf was es da am Ende wirklich ankommt. Aber ich weiß verdammt nochmal, dass er die beste Bilanz unter allen MVP-Kandidaten aktuell hat. Es gibt keine Worte, die beschreiben können, wie ich ihn liebe."

Hurts "will einfach nur da rausgehen"

Wenn Jalen Hurts und seine bärenstarke Offensive Line zum sogenannten "Tush Push" über kurze Yard-Strecken ansetzen, ist dem kein gegnerisches Kraut gewachsen. IMAGO/ZUMA Wire

Nach seiner Performance, die ihn auch in Las Vegas vor anderen Akteuren wie Texans-Überraschungshit C. J. Stroud oder 49ers-Maschine Christian McCaffrey im MVP-Wettquotenrennen vorn liegen lässt, haben sich auch viele US-Experten zu Wort gemeldet und Hurts gelobt. Warum auch nicht? Rechnet man etwas zurück, dann steht der Eagles-Spielmacher bei 16-1 in seinen letzten 17 Regular-Season-Spielen - und bei 27-2 in 29. Und er selbst bleibt dabei noch bescheiden: "Das alles kümmert mich wenig. Ich will einfach nur da rausgehen, den Anforderungen entsprechen und der Beste sein, der ich in diesem Moment für das Team sein kann. Und heute (gegen die Buffalo Bills; Anm. d. Red.) gab es Momente, wo ich gefühlt hatte, dass es nicht genug war. Aber als es drauf ankam, haben wir alle einen guten Job gemacht."

