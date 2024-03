100 Minuten Abwehrarbeit? Lazio-Coach Sarri hat was dagegen

Wenn Lazio in München am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) antritt, dann wollen sich die Römer nicht nur auf dem knappen 1:0-Vorsprung aus dem Achtelfinalhinspiel in der Champions League ausruhen. Sie spekulieren auch auf Schwachstellen im Bayern-Verbund.

Ein Blick auf die nackten Fakten zeigt: Beim Vergleich zwischen Bayern München und Lazio Rom trifft ein Gigant auf einen klaren Außenseiter - das lässt sich auch nur anhand von dieser Saison zeigen.

Denn während der deutsche Rekordmeister trotz diverser Probleme in dieser Spielzeit strauchelt und zehn Spieltag vor Bundesliga-Ende deutlich hinter Meisterschaftsfavorit Bayer 04 Leverkusen rangiert, so steht der Serienmeister (elf Titel in Folge) doch auch als klarer Tabellenzweiter da. 65 geschossene Tore, vier Liganiederlagen, 54 Punkte - davon lässt sich in der "Ewigen Stadt" nur träumen. Denn Lazio platziert sich nach 27 Serie-A-Partien mitten im tristen Mittelfeld, wird bei elf Punkten Rückstand auf Rang 4 (Bologna) mit großer Wahrscheinlichkeit kein Wörtchen in Sachen Königsklassenticket für 2024/25 mitsprechen können. Erst 32 Saisontore sind zudem arg karg.

Sarri ist sich sicher: "Wir werden Opfer bringen müssen"

All das ist am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) aber irrelevant, wenn die Biancocelesti mit einem 1:0-Hinspielsieg im Gepäck in München zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale aufschlagen.

Der Druck, er liegt ganz klar auf Seiten der Bayern-Profis, die sich gegen das Ausscheiden und gegen das Verspielen von Titelchance Nummer drei (großer Rückstand in der Bundesliga auf Bayer, DFB-Pokal-Aus in der 2. Runde) mächtig ins Zeug legen müssen.

Klar ist aber auch: Die Römer müssen selbst etwas unternehmen, um einem möglichen Dauerdruck der FCB-Offensive um Harry Kane oder Leroy Sané nicht zu erliegen und etliche Gegentore zu fangen. Konzentrierte Abwehrarbeit ist also gefragt, weil auch Lazio-Trainer Maurizio Sarri weiß: "Wir sind uns dessen bewusst, wie schwierig diese Aufgabe werden wird. Wir werden Opfer bringen müssen. Denn Bayern München ist ein Top-Team, das sehr einfach viele Tore schießen kann."

Doch nicht nur mit konzentrierter Abwehrarbeit will Sarri die Aufgabe angehen, wie er auf der obligatorischen Pressekonferenz am Montagabend klarstellte: "Zu denken, dass wir nur hinten warten, 100 Minuten verteidigen und so weiterkommen, wäre eine blöde Idee. Wir müssen auch heiß und angestachelt sein, um selbst die Initiative zu ergreifen. Wir wollen auch mit Courage nach vorn spielen." Das unterstrich parallel auch sein Kapitän und Ex-Dortmunder Ciro Immobile, der Elfmeterschütze des 1:0 im Hinspiel: "Wir glauben an uns. Und speziell auch ich werde versuchen, meine Leistung zu bringen."

Ich hoffe, dass sie Räume für uns zum Genießen lassen - und auch ein Stück weit ihre taktische Ordnung verlieren. Maurizio Sarri über den FC Bayern

Sarris genauer Ansatz dabei: clever die Situationen erkennen und dann sinnvolle Wege zu gehen, sinnvolle Pässe zu spielen, sinnvoll abzuschließen. "Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass sie (die Münchner; Anm. d. Red.) mehr laufen werden als wir. Es geht aber eben auch um Effizienz. Es bringt nichts, wenn du zwei Kilometer mehr läufst, wenn der Gegner in den entscheidenden Momenten schneller und präziser seine Möglichkeiten ausnutzt", so Sarri, der auch auf die jüngsten Schwächen des FC Bayern setzt. "Ich hoffe, dass sie Räume für uns zum Genießen lassen - und auch ein Stück weit ihre taktische Ordnung verlieren, wie sie das zuletzt häufig getan haben."

