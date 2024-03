100 Jahre Profi-Fußball in Österreich: "Dass Hakoah erster Profimeister wurde, war keine Überraschung"

Vor 100 Jahren führte Österreich als erstes Land nach England den Profi-Fußball ein. Wie es dazu kam, wieviel die Spieler damals verdienen konnten und warum ausgerechnet die Hakoah erster Profimeister wurde, fragte der kicker bei Vienna-Historiker und Buch-Autor Dr. Alexander Juraske nach, der darüber einen Vortrag in der VHS Liesing hält.

Herr Dr. Juraske, wie hat sich denn die Situation im österreichischen Fußball vor Einführung des Profitums dargestellt? Versteckte Zahlungen hat es ja bereits sehr früh gegeben.

Die ersten Zeitungsartikel, dass die Vienna und der WAC einige Spieler unter der Hand bezahlt haben, sind bereits 1904 aufgekommen. Im Zuge des Wechsels von Torschützenkönig und Nationalspieler Johann Schwarz von der Vienna zum WAF hat die Vienna dann mit einer Selbstanzeige die verbotenen Zahlungen erstmals auch eingestanden und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Der erste Fußball-Profi Österreichs kam ja auch von der Vienna. Allerdings musste Karl Pekarna dafür nach Schottland. Wie war das?

Pekarna war Sohn eines sogenannten "Ziegelbehm" aus Oberlaa und einer der ersten Arbeiter, die für die Vienna gespielt haben. 1904 gastierten die Glasgow Rangers und BK Kopenhagen in Wien und weil sich der Torhüter der Rangers verletzt hatte, sprang Pekarna ein und war so gut, dass er von den Schotten unter Vertrag genommen wurde. Anfang 1905 wechselte er nach Glasgow und war damit der erste Legionär vom Kontinent auf der britischen Insel. Obwohl es danach viele Erfolgsgeschichten über ihn zu lesen gab, hat er wohl nur ein Freundschaftsspiel für die Rangers bestritten und ist nach wenigen Monaten wieder zurück gewesen. Aufgrund großer Probleme um seine Reamateurisierung ist er bald nach München weitergezogen, wo er aber auch lange darauf warten musste, endlich wieder spielen zu dürfen.

Wann hat die Diskussion um die Einführung des Profitums richtig Fahrt aufgenommen?

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Fußball zum Massenphänomen. Die Soldaten hatten das Spiel kennengelernt und wollten es auch zuhause nicht missen. Ein Boom an Vereinsgründungen war die Folge, die Zuschauerzahlen sind in die Höhe geschnellt. Dem wurde mit dem Bau neuer Stadien Rechnung getragen, die Tausende Zuschauer fassten, die Geld in die Vereinskassen spülten, von dem auch die Spieler etwas abhaben wollten. Gleichzeitig lockten die sogenannten "Kaper-Vereine" aus den Sudetengebieten der Tschechoslowakei, die von der Hyperinflation nach dem Krieg nicht so betroffen waren wie Wien. Und viele bekannte Spieler wie Uridil, Oppenheim oder Schloime Fischer gingen nach Aussig oder Karlsbad. Daraufhin bildete sich eine Koalition der fünf großen Klubs, zu denen Rapid, Vienna, Amateure, Hakoah und der Wiener Sport-Club zählten, die sich für den Professionalismus aussprachen, der bis dahin nur in England praktiziert wurde.

Verbandskapitän Hugo Meisl war der wichtigste Befürworter des Profitums in Österreich. Hat er sich bei seinen englischen Freunden Rat geholt?

Das ist gut möglich, weil er ein sehr großes Netzwerk hatte. Vor allem aber musste der Verband das Vorhaben von der FIFA absegnen lassen. Das war gar nicht so leicht, weil einige Mitglieder strikt dagegen waren und sogar mit dem Austritt drohten. Meisl hat aber letztlich den Auftrag bekommen, die Sache durchzuziehen. Als Folge kehrten professionellere Strukturen bei den Vereinen ein, sie brauchten einen Manager oder Sekretär. Viele Fußball-Sektionen wurden von den Gesamtvereinen ausgelagert. Und mit der Saison 1924/25 startete Österreich als erstes Land auf dem Kontinent in seine erste Profisaison. Was zur Folge hatte, dass nun Prag und Budapest unter Zugzwang gerieten, weil sie Angst haben mussten, dass noch mehr ihrer besten Spieler nach Wien abwandern. Die Tschechoslowakei zog deshalb bereits im März 1925 nach, Ungarn im September 1926.

Kennt man die Budgets der Klubs und die Gagen der Spieler?

Hakoah, Amateure und die Vienna zahlten am meisten. Laut einer Aufstellung in im "Sport-Tagblatt" gab die Hakoah im Monat 70 Millionen Kronen (7.000 Schilling nach der Währungsreform 1925) für 17 Profispieler aus, bei der Vienna und den Amateuren waren es 60 Millionen, bei den ärmeren Vereinen wie Rudolfshügel und Admira nur 25 Millionen. Für die Spieler lag die Höchstgrenze bei 300 Schilling im Monat, dazu kamen Prämien von 20 Schilling für den Sieg, zehn für ein Remis und zehn Schilling Auflaufprämie. Zusätzlich gab es fünf Schilling als Tagesdiät. Wenn man davon ausgeht, dass gut 90 Prozent der Fußballer aus Arbeiterkreisen kamen, war das durchaus lukrativ und vor allem weit weniger anstrengend als in Fabriken zu arbeiten.

Erster Meister wurde die jüdische Hakoah. Weil sie das meiste Geld hatte?

Die Hakoah hatte zwar nicht die potentesten Geldgeber, die waren eher bei den Amateuren und bei der Vienna zu finden, ihr Meistertitel war aber auch keine Überraschung. Sie hatte bereits eine sehr gute Mannschaft, die schon 1923 für eine Sensation gesorgt hatte, als sie West Ham in London 5:0 abgeschossen hat. Sie war schon seit Jahren gespickt mit ungarischen Legionären wie Bela Gutmann, weil der Pass für die Hakoah egal war. Wichtig war, dass die Spieler jüdisch waren. Und da kam ihr sicher entgegen, dass Juden in Ungarn unter Miklos Horthy großen Repressalien ausgesetzt waren und lieber nach Wien gingen. Nicht nur zur Hakoah, man denke auch an die Brüder Konrad bei den Amateuren.

Wie sind die Klubs mit der neuen Situation klar gekommen?

Die Schere zwischen Klein und Groß ging immer mehr auf. Die Hertha etwa, die bekannt war für ihre gute Nachwuchsarbeit, hatte sich mit dem Stadionbau übernommen und musste zusehen, wie sich die Großklubs bei ihr bedienten und ihr mit Sindelar und Bican die überragenden Spieler ihrer Zeit abnahmen. Simmering war 1926/27 zahlungsunfähig und musste ihre Nationalspieler wie Hansi Horvath, Sesta und Dumser ziehen lassen. Die Vienna steckte schon Ende 1924 in einem Finanzdesaster. Die ganze Sache war so labil, dass schon eine missglückte Auslandstournee, die eigentlich gute Einnahmen sichern sollte, reichte, um die Klubs in Schwierigkeiten zu bringen. Für die Fußballer war es ein ganz neues Berufsfeld, in dem viele auch nach dem Ende ihrer Karriere geblieben sind und die Trainerlaufbahn eingeschlagen haben. Sie zogen es vor, Jobs in ganz Europa anzunehmen, als wieder zurück in die Fabriken zu gehen. Sie haben so für die Verbreitung der Wiener Schule gesorgt und die Briten als erste Lehrmeister abgelöst.

Hat sich Österreich in dieser Zeit einen sportlichen Vorteil herausgeholt, weil es die erste Profiliga installiert hat?

Das ist schwer zu sagen. Fest steht, dass die Liga sehr umkämpft war. Österreich hatte in der Zwischenkriegszeit mit Rapid, Sport-Club, Amateure, Hakoah, Admira und Vienna sechs verschiedene Meister, während es in Budapest und Prag nur je drei gab, wobei jeweils zwei Teams dominierten. Im Mitropacup waren die großen Nationen fast pari - österreichische und ungarische Klubs haben ihn bis 1939 je vier Mal gewonnen, die tschechoslowakischen drei Mal.

Und die Erfolge des Wunderteams, wären sie ohne das frühe Profitum möglich gewesen?

Dass die Spieler sich nur auf den Fußball konzentrieren konnten und keiner körperlich anstrengenden Arbeit mehr nachgehen mussten, hat sicher eine Rolle gespielt. Aber das Wunderteam hat sogar in Deutschland, wo der Profifußball verpönt war, zu einem Umdenken geführt. Nach Österreichs 5:0- und 6:0-Sieg im Jahr 1931 hat auch der DFB erkannt, dass es eine landesweite Liga braucht und diese nur eine Profiliga sein kann. 1932 wurde sie beschlossen, zur Umsetzung kam es nicht mehr, weil 1933 die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, die 1938 auch dem Profifußball in Wien ein Ende gemacht haben.

Dr. Alexander Juraske ist Autor (u.a. „Hans Menasse - The Austrian Boy“) und Klub-Historiker der Vienna. Am 21. März hält er in der VHS Liesing (ab 18 Uhr) einen Vortrag zum Thema (1924: Die Einführung des Profifußballs in Österreich und die Erfindung des „calcio danubiano“)