100 Jahre Makkabi: "Im sportlichen Miteinander Ressentiments überwinden"

Beim Festakt zum 100-jährigen Jubiläum des Makkabi-Weltverbands würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Leistungen der jüdischen Sportbewegung - die ihre Wurzeln in Deutschland hat.

Würdigte Makkabi per Videobotschaft in Dortmund: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. picture alliance / Geisler-Fotopress

"Makkabi Chai!" - es lebe Makkabi. 2021 feiert die weltweite jüdische Sportbewegung ihr 100-jähriges Jubiläum und beging zu diesem Anlass am Sonntag einen Festakt im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Vor rund 100 Gästen aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft betonte zunächst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung des Verbands und seiner Vereine: "Sie sind für viele Jüdinnen und Juden ein Zuhause, wo sie ihre Religion und ihre Kultur leben können."

Die Makkabi-Weltunion hat ihre Wurzeln in Deutschland, deutsche Vertreter spielten bei der Gründung 1921 in Karlsbad eine entscheidende Rolle. Auch der erste Präsident Dr. Heinrich Kuhn war ein Deutscher.

Steinmeier: "Wir müssen die Erinnerung wach und lebendig halten"

Steinmeier erinnerte in seiner Videobotschaft daran, "wie eng die Geschichte der Bewegung mit der Geschichte Deutschlands verbunden ist". Gegründet wurde Makkabi auch als Reaktion auf die zunehmenden antisemitischen Tendenzen in der deutschen Gesellschaft und der Turnerbewegung. Später wurden die Bewegung und die damals rund 90 jüdischen Sportvereine in Deutschland von den Nazis zerschlagen, viele Athleten ermordet. "Diesen Teil auch der deutschen Sportgeschichte werden wir nicht vergessen, wir erzählen ihre Geschichten, wir müssen die Erinnerung wach und lebendig halten."

Erst 1965 erfolgte die Neugründung des deutschen Dachverbands, heute sind es rund 40 Vereine. "Dass es längt wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt, haben wir denen zu verdanken, die nach Verfolgung und Flucht zurückkehrten. Das steht für das Geschenk der Versöhnung und des Vertrauens", so Steinmeier. "Eine Selbstverständlichkeit, die lange keine war", nannte Nationalspieler Leon Goretzka die Union in seiner Videobotschaft.

Heute sind die Vereine nicht nur für Jüdinnen und Juden ein Zuhause. Das "beachtliche Mitgliederwachstum", von dem Alon Mayer, Präsident von Makkabi Deutschland, stolz berichtete, ist auch in der offenen Ausrichtung begründet: "Alle Menschen sind willkommen, die unsere demokratischen Werte unterstützen." Und das wirkt. "Sie sind nicht nur für Menschen jüdischen Glaubens offen, sondern es lernen sich Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln besser kennen und respektieren sich. Im sportlichen Miteinander können Ressentiments überwunden werden", betonte Steinmeier.

"Für unsere Gemeinden ist die Makkabi-Bewegung ganz wichtig. Nicht nur wegen des Verhältnisses zwischen Juden und Nicht-Juden, sondern wegen der integrativen Verbindung, auch für zahlreiche Menschen aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion", berichtete Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden: "Alteingesessene und Zuwandere zu verbinden und eine Gesamt-Gesellschaft zu bilden. Da hat Makkabi einen ganz entscheidenden Anteil."

"Im Sport nimmt der Antisemitismus immer mehr zu"

Vorurteile abbauen, Ressentiments überwinden, das schafft Makkabi durch die offene Ausrichtung: "Ihr Verein verbindet Menschen jeglicher Herkunft miteinander und steht damit mitten im Leben der heutigen Gesellschaft", fand IOC-Präsident Dr. Thomas Bach, ebenfalls per Videobotschaft präsent. Dr. Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, betonte das Miteinander auch mit "Menschen, die aus Ländern kommen, die mit Israel in Konflikt stehen. Da werden Begegnungen geschaffen."

Denn Antisemitismus ist auch im Sport ein Thema, das bis heute präsent ist und leider in den vergangenen Jahren neuen Nährboden gefunden hat. "Im Sport nimmt der Antisemitismus immer mehr zu. Dagegenzuhalten ist wichtig, die Wirkung des Sports wollen wir wieder nach vorne bringen", sagte die in Dortmund anwesende Bundesministerin Christine Lamprecht. "Immer wieder beschimpft, beleidigt und bedroht. Das dürfen wir in unserem Land nicht akzeptieren", forderte Steinmeier. Deswegen sind die Vereine eben nicht nur reine Sportvereine, sondern bieten auch bildungspolitische Maßnahmen an.

Für Aufklärung sorgt auch das Fußballmuseum in Dortmund. "Erinnerungsarbeit muss jeden Tag stattfinden", sagte Direktor Manuel Neukirchner. Ein Beispiel: das Online-Lexikon "Niemals vergessen!" verfolgter jüdischer Fußballer.