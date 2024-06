1920 - Als in Deutschland wieder etwas Normalität einkehrte ...

Der 1. Weltkrieg tobte in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien und auf den Ozeanen zwischen 1914 bis 1918. Im Anschluss fand auch der Sport wieder Einzug. So auch in Deutschland, wo es für die DFB-Auswahl eine klare Pleite setzte.