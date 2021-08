100.000 Pfund für einen FIFA-Profi? Fußballfans verärgert

Ein Transfer von FIFA-Profi Tom 'Tom' Leese bahnt sich an: Laut Sky Sports könnte er für eine Ablösesumme von bis zu 100.000 Pfund den Arbeitgeber wechseln.

FIFA-Spieler kosten Geld. Was im ersten Moment natürlich erscheint, kam für zahlreiche Fußballfans am 16. August als überraschende Erkenntnis. Zwar sind Ablösen in der Szene quasi nicht vorhanden - Verträge haben üblicherweise nur eine Laufzeit von einem Jahr -, der Engländer Tom 'Tom' Leese könnte seinem derzeitigen Klub aber ein kleines Vermögen einbringen.

Laut einem Bericht von Sky Sports hat Hashtag United zwei Angebote für den talentierten FIFA-Profi bekommen. Diskutierte Ablösesumme: zwischen 50.000 und 100.000 Pfund. In anderen eSport-Titeln wie League of Legends wären derartige Zahlen nichts Besonderes, denn die Stars der Szene kosten mehrere Millionen Euro. Für die FIFA-Szene wäre ein Transfer dieser Größenordnung dagegen ein Novum.

Ob der Klub den erfolgreichsten europäischen PlayStation-Spieler der vergangenen Saison abgeben möchte, ist bislang nicht bekannt - ebenso wenig die Wünsche von Leese. Der englische eNationalspieler reagierte über Twitter mit einer kurzen, inhaltlich wenig ergiebigen Nachricht auf den Bericht: "Lionel Messi, komm raus."



Zwischen Euphorie und Wut

Auf Social Media wurde die Meldung viel diskutiert. Andere Profis wie der deutsche Routinier Cihan 'Cihan' Yasarlar drückten ihre Überraschung und Freude über derartige Entwicklungen in der eigenen Szene aus. Dass ein Verein bereit ist, 100.000 Pfund (etwa 117.000 Euro) für einen FIFA-Spieler zu zahlen, macht ihnen Hoffnung.

Unter dem Tweet von Sky Sports fanden sich aber ebenso viele schockierte und wütende Fußballfans, die nicht verstehen konnten, warum ein Klub bereit ist, derartige Summen für einen FIFA-Profi hinzulegen. Obwohl 100.000 Pfund sehr viel erscheinen beim aktuellen Stand der Szene, das Modell ist dasselbe wie im Fußball: Prominente und erfolgreiche Spieler sorgen für Erfolg, stärken die Marke und locken Sponsoren an.

Tom Leese ist einer der bekanntesten FIFA-Profis. Gerade in seiner englischen Heimat erfreut er sich zahlreicher Fans, knapp 80.000 folgen seinem YouTube-Kanal. Auch das wird ausschlaggebend für das Interesse der beiden potenziellen Käufer sein. Sie scheinen zumindest zu glauben, dass der 22-Jährige eine derartige Ablösesumme wert ist.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.