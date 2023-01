100.000 neue Becher mit besonderer Flugeigenschaft: Hansa stellt auf Mehrweg um

Hansa Rostock stellt ab sofort auf Mehrwegbecher um, die ganz besondere Flugeigenschaften haben sollen und natürlich die Umwelt schonen.

Laut Verein hat die Vorbereitung rund ein Jahr in Anspruch genommen. Zum Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV (5. Februar) soll nun der Startschuss fallen. Hansa hat für das neue Mehrwegsystem laut eigener Angabe 100.000 Becher für das Ostseestadion produzieren lassen.

Warum die Vorbereitung des neues Systems so lange gedauert hat? Der neue Becher musste einige Kriterien erfüllen. "Dabei handelt es sich um einen Kunststoff-Mehrwegbecher, der sich noch in der Flugphase entleert, falls er mitsamt Getränk geworfen werden sollte", erklärt der Verein via Website dazu. Neben den sicherheitstechnischen Voraussetzungen sollte der Becher am Henkel stapelbar sein, um die Pappträger zum Transport zu sparen.

Die Nachhaltigkeitsbeauftragte Julia Hoffmeister erklärt, dass bis zu einer Million Becher pro Saison bisher verbraucht worden seien. "Zu unseren Heimspielen kommen im Schnitt 24.000 Zuschauer, d.h. wir haben in der Vergangenheit allein an einem Spieltag einen Verbrauch von rund 50.000 Einwegplastikbechern gehabt", so Hoffmeister.

Hansa ermöglicht Becherspende

Neben dem Effekt, dass damit erhebliche Mengen Plastikmüll eingespart werden, können die Fans auch ganz einfach spenden, wenn auf die Rückgabe verzichtet wird. Die zwei Euro Pfand, die anfallen, können bequem in Sammelbehälter geworfen werden, die für unterschiedliche Zwecke Geld sammeln.

Für eingefleischte Fans und Sammler hat der Klub bisher vier unterschiedliche Motive drucken lassen.