100.000 Euro für eLaLiga-Sieg - 'Zidane 10' macht Doppelcoup für Alaves perfekt

Kilian 'Zidane 10' Pita hat am Wochenende die eLaLiga-Meisterschaft gefeiert und damit nach dem Cup-Sieg im April das nationale FIFA-Double perfekt gemacht.

Schon beim eLaLiga Cup im April hat 'Zidane 10' die FIFA-Szene aufgewühlt. Größen wie Matias 'matiasbonanno' Bonanno oder Corentin 'Maestro' Thuillier bot er die Stirn. Im Grand Final der eLaLiga-Saison 2021/22 sicherte sich der Mann von Deportivo Alaves am Sonntag das nationale Double.

Der 25-Jährige legte einen sauberen Durchmarsch hin: Im Achtelfinale schlug er Adri 'Adri Domenech' Domenech von CA Osasuna mit 3:2, im Viertelfinale ließ er einen 3:1-Erfolg gegen David 'cone' Estebanez Barrasa von UD Ibiza folgen. Somit war das Halbfinale des Winner-Brackets gegen David 'davidss_07' Sanchez erreicht.

'JRA' im zweiten Duell stark verbessert

Auch der Profi des FC Granada war 'Zidane 10' nicht gewachsen, ein 2:0 beförderte Pita ins erste Finale gegen Javier 'JRA' Romero von Celta Vigo. Der Alaves-Spieler machte es deutlich und besiegte Romero mit 7:1 - dadurch schickte er seinen Gegner ins Endspiel des Loser-Brackets und wartete auf seinen finalen Kontrahenten.

'JRA' rehabilitierte sich durch ein 5:4 gegen 'cone' und kämpfte sich zurück ins Grand Final, in dem er nach der vorausgegangenen 1:7-Pleite als Außenseiter startete. Romero erwies sich im zweiten Aufeinandertreffen jedoch als ungleich härtere Nuss. Nach der regulären Spielzeit stand es 3:3 - die Verlängerung musste her.

Pita macht vom Punkt weniger Fehler

'Zidane 10' legte in der 99. Minute das 4:3 vor, 'JRA' behielt in der Folge aber vorerst die Nerven und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch mal aus (105.+2). Beiden Kontrahenten war die Anspannung - und die Anstrengung - inzwischen anzumerken, in der Verteidigung waren immer mehr Räume vorzufinden.

Dennoch konnten die Finalisten nicht mehr nachlegen, die Meisterentscheidung musste vom Punkt fallen. Auch im Elfmeterschießen war bei 'Zidane 10' und 'JRA' die nachlassende Konzentration nach einem langen Wochenende zu spüren - letztlich machte Pita einen Fehler weniger und setzte sich mit 3:2 durch.

'Zidane 10' streicht 100.000 Euro ein

Der FIFA-Profi von Deportivo Alaves durfte sich neben dem zweiten nationalen Titel binnen weniger Wochen auch über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen - 250.000 Euro wurden insgesamt ausgeschüttet. 'Zidane 10' folgt auf Ander 'Neat' Tobal von Real Sociedad, der sich 2021 zum spanischen FIFA-Meister aufgeschwungen hatte.