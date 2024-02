10 Tipps für ein souveränes Auftreten auf dem Spielfeld

Sie sind das Top-Gespann des Deutschen Handballbundes: Robert Schulze und Tobias Tönnies. Die beiden Magdeburger sind regelmäßig in der EHF Champions League unterwegs, waren vergangenes Jahr für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert und leiteten im Januar das Finale der EHF EURO 2022. Für den "Tag des Schiedsrichters" bei handball-world.news gibt das Duo zehn Tipps, wie man auf dem Spielfeld mehr Souveränität ausstrahlt.

1. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck

Ob für die Arbeit, ein Date oder eine Party: Ein gepflegtes Aussehen und Auftreten gehört im Alltag dazu. Auch als Schiedsrichter sollte das selbstverständlich sein, denn sobald ihr die Halle betretet, steht ihr unter Beobachtung. Die Spieler und Trainer sollen - und es sei nur unterbewusst - denken: "Den nehmen wir ernst." Außerdem, so geht es uns zumindest: Wir fühlen uns in unserer Haut selbst wohler, wenn wir wissen, dass wir (einigermaßen) gepflegt aussehen - und sich wohlzufühlen, ist notwendig, um souverän auftreten zu können.

2. Habt keine Angst, die eigenen Spiele anzusehen

Die Körpersprache ist der Schlüssel zu einem souveränen Auftreten. Um daran zu arbeiten, muss man erst einmal wissen, wie man eigentlich auf dem Spielfeld wirkt. Auch, wenn es euch unangenehm ist: Habt keine Angst, euch die eigenen Spiele anzuschauen. Für uns war es anfangs auch unangenehm, weil es nicht zu dem Bild passte, was wir selbst von unserem Auftreten im Kopf hatten. Eine gute Hilfe kann es dabei sein, sich die Spiele mit einer Person anzuschauen, die eigentlich keine Ahnung vom Handball hat. Sie kann nicht auf die Regeln achten, sondern nur auf euer Auftreten.

3. Arbeitet an den Feinheiten eures Auftritts

Als Schiedsrichter steht ihr immer wieder im Scheinwerferlicht - umso wichtiger ist ein guter Auftritt. Mit einer bewussten und passenden Körpersprache könnt ihr unglaublich viel erreichen. Dabei gibt es so viele Nuancen, die ihr immer weiter schärfen könnt - angefangen vom Üben der Handzeichen vor dem heimischen Spiegel (siehe auch » 10 Tipps, um eure Entscheidungen als Schiedsrichter (besser) zu verkaufen) bis hin zu eurem Verhalten auf dem Spielfeld.



Es ist immens wichtig, über die Wirkung eurer Bewegungen auf dem Spielfeld nachzudenken: Entscheidet beispielsweise ganz bewusst, wann ihr zu dem Punkt hingeht, an dem ein Freiwurf ausgeführt werden soll und wann nicht. Es wäre für uns zu viel des Guten, sich bei jedem Freiwurf an den Ausführungspunkt zu stellen, denn so geht die Aussagekraft verloren.

4. Seid sparsam mit dem Lächeln

Dass man als Schiedsrichter auf dem Spielfeld lächelt, kommt immer wieder intuitiv vor. Doch gerade, wenn man lächelt, während man eine Entscheidung trifft bzw. anzeigt, kann es gefährlich sein. Es besteht das Risiko, dass ein Lächeln unsicher wirkt - oder im Gegenteil arrogant rüberkommt.



Wir wollen natürlich niemandem verbieten, auf dem Spielfeld zu lächeln - wenn es zur Situation passt -, aber wir würden empfehlen: Lächelt lieber einmal zu wenig als einmal zu viel. Und, ganz wichtig: Wenn ihr ein Schiedsrichter-Typ seid, bei dem das Lächeln nicht intuitiv kommt, lasst es einfach.

5. Spielt mit der Pfiffmelodie

Wenn ihr eine Entscheidung trefft, sollte jeder in der Halle ohne Hinzuschauen an der Melodie der Pfiffe erkennen können, was ihr gerade pfeift - einen Freiwurf oder Siebenmeter, ein Offensivfoul oder eine Zeitstrafe. Es strahlt eine große Souveränität aus, weil ihr vermittelt, dass ihr euch absolut sicher seid und die Stimmung auf dem Spielfeld versteht. Vermeidet daher auch viel Lärm um nichts - zum Beispiel einen extrem lauten, starken Pfiff, wenn es nur einen harmlosen Freiwurf gibt.

6. Eure Karten müssen greifbar sein

Tragt eure Karten - gelb, rot, blau - so, dass sie griffbereit sind. Wir haben die gelbe Karte daher in der Hosentasche; so müssen wir nicht an der Brusttasche nesteln. Andere Kollegen entfernen genau deswegen das Klettband der Brusttasche. Und tragt dieselbe Karte immer in derselben Tasche, um nicht aus Versehen rot statt gelb (oder umgekehrt) zu zeigen.

7. Es ist eine Kunst, bewusst keine Entscheidung zu treffen

Eine Entscheidung bewusst nicht zu treffen, ist das Schwerste, was man auf dem Feld machen kann. Es liegt in der Natur des Schiedsrichters, dass er eine Entscheidung treffen will - gerade, wenn eine Situation viel Theatralik beinhaltet oder der Druck der Zuschauer dazukommt.



Wenn alle auf dich - wir sagen ganz bewusst: Auf dich, denn manchmal ist man schrecklich einsam auf dem Feld - schauen, darfst du die Erwartungen nicht ins Leere laufen lassen. Wenn du dir sicher bist, dass es nichts war, mach das mit deiner Körpersprache und einer kleinen Geste deutlich. Allerdings musst du dir zu hundert Prozent sicher sein, sonst geht es nach hinten los.



8. Keine Angst vor klarer Kommunikation

Mit den Spielern und Trainern zu kommunizieren, gehört zu jedem Spiel dazu. Ihr müsst jedoch zugleich klare Grenzen aufzeigen. Wenn nur ein oder zwei Spieler merken, dass sie jede Entscheidung mit euch diskutieren können, gleitet euch das Spiel schnell aus der Hand.



Daher dürft ihr keine Angst vor einer klaren Kommunikation haben. Wenn es euch zu viel wird, sagt deutlich: "Es reicht jetzt" oder "Jetzt ist Schluss", untermalt von einer entsprechenden Geste. Als ein Spieler nach unserer Erklärung nicht aufhören wollte, zu diskutieren, haben wir auch schon mal gesagt: "Wenn du meine Meinung ohnehin nicht akzeptierst, brauchst du auch nicht fragen."



Dass das nicht einfach ist, wissen wir - vor 15 Jahren hätten wir das auch noch nicht gemacht. Damals haben wir die Spieler aus Selbstschutz oft ignoriert - und dann hieß es: Mit denen kann man nicht reden. Daher: Lasst die Kommunikation zu - aber wenn eure Grenze überschritten ist, greift zur Bestrafung.

9. Die Pfeife gehört in die Hand

Nicht zu früh und nicht zu spät: Den richtigen Zeitpunkt für einen Pfiff zu erwischen, ist ein Balanceakt, der euch bis in den Zenit eurer Schiedsrichterkarriere begleiten wird. Auch wir erleben immer wieder Szenen, bei denen wir im Nachhinein denken: Eine Sekunde früher oder später wäre besser gewesen.



Um nicht zu hastig zu pfeifen, empfehlen wir dringend, die Pfeife in der Hand zu halten - so habt ihr eine Armlänge Verzögerung und erkennt den Vorteil vielleicht noch rechtzeitig. Die Pfeife dauerhaft im Mund zu haben, ist nicht nur deshalb keine gute Lösung; es macht auch die Kommunikation unmöglich.



Umgekehrt, wenn ihr mit einem Pfiff ohnehin schon gezögert habt, wartet kurz ab, denn wenn keiner was will, braucht ihr nicht pfeifen. Laufen die Angreifer von sich aus schon zurück, hütet euch davor, doch noch einen Freiwurf zu geben. Auch, wenn ihr euch bei einem Einwurf nicht sicher seid, könnt ihr erst einmal abwarten, welcher Spieler in der ersten Reaktion zum Ball geht oder welcher Spieler abdreht - das hilft oft bei der Entscheidung.

10. Pfeifen, pfeifen, pfeifen

Machen wir es kurz: Je mehr Entscheidungen du in deinem Schiedsrichterleben getroffen hast, desto souveräner wirkst du. Daher gilt gerade für junge Schiedsrichter: Pfeifen, pfeifen, pfeifen!