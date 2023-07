10-Millionen-Euro-Strafe: UEFA belangt Chelsea

Die UEFA hat am Freitag nicht nur Juventus Turin mit einer satten Geldstrafe belegt, auch der FC Chelsea wird ordentlich belangt.

Schieflage in der Abramovich-Ära: FC Chelsea. IMAGO/Action Plus

Die vergangene Saison lief sportlich für den FC Chelsea alles andere als zufriedenstellend. Nicht nur die Champions League wurde verpasst, mit Rang 12 haben die Blues überhaupt keinen internationalen Wettbewerb erreicht. Geld fließt aus der europäischen Kasse also keins in nächster Zeit, dafür muss der Premier-League-Klub aber zehn Millionen Euro an die UEFA zahlen.

Der Hintergrund: Nach dem Verkauf des Vereins im Mai 2022 habe der neue Eigentümer "potenziell unvollständige Finanzberichterstattung" unter dem früheren Eigentümer Roman Abramovich zwischen 2012 und 2019. festgestellt. Das Konsortium BlueCo um Todd Boehly hat die Unregelmäßigkeiten proaktiv der UEFA gemeldet - und die hat nun reagiert.

Chelsea hat gegen die UEFA-Bestimmungen zur Klublizenzierung und zum finanziellen Fairplay verstoßen und wurde daher mit der hohen Geldstrafe belegt. Es ist das Ergebnis eines entsprechenden Vergleichs, wie die UEFA am Freitag mitteilte.

Die hatte auch Juventus Turin wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten mit einer 20-Millionen-Strafe belegt und den italienischen Rekordmeister zudem von der Conference League ausgeschlossen.