10 Jahre kicker eSport: "Die Arbeit, die hier geleistet wird, macht uns sehr viel Freude"

kicker eSport feiert 10. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums sprach Werner Wittmann, Leiter der Abteilung digitalen Medien des Olympia-Verlages über die Entstehung, Entwicklung und Zukunft des Mediums.

Wie kam es zur Entstehung von kicker eSport und was hat die Leitung der digitalen Medien des kicker dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?

Manchmal passieren Dinge, ohne dass man sie großartig plant. Genau so war es vor gut zehn Jahren. Ein gewisser Thorsten Zippan, Inhaber der Gaming und eSport-Agentur "eSport Studio", hatte den Kontakt zum kicker gesucht und das Gespräch war sehr spannend und dauerte deutlich länger als ursprünglich angedacht. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich so wenig Ahnung von seinem Metier hatte (lacht). Am Ende des Gesprächs wollten wir zusammen etwas ausprobieren, allerdings musste ich im Verlag noch einige Runden drehen.

Wie war die Reaktion auf den Vorschlag? Gab es Gegenwind?

Wie häufig bei neuen Dingen und Themen stößt man nicht auf spontanen Enthusiasmus und uneingeschränkte Begeisterung, sondern eher auf Vorsicht und Skepsis. Bei Gaming und eSport war das noch ausgeprägter und wir hatten lange Diskussionen über eine mögliche Markendehnung. Auch die Redaktion wollte sehr genau hinsehen, was da journalistisch unter unserem Markendach passiert - natürlich völlig zu Recht.

Am Ende haben wir uns geeinigt loszulegen, allerdings begrenzt auf den Bereich der Sportspiele. Auf alles was in Richtung Shooter oder anderer Gaming-Gattungen ging, haben wir bewusst verzichtet. Was uns von den Usern viel Kritik einbrachte, da wir mit unserer Herangehensweise ja nur weniger als zehn Prozent des Gaming und eSport-Marktes abgedeckt haben. Aber es war eine bewusste Entscheidung, zu der wir auch gestanden sind.

Im Nachhinein betrachtet ist uns die Vernetzung beider Welten gar nicht so schlecht gelungen. Werner Wittmann

Was war die Vision beim Start des neuen Projekts - und deckt sich die heutige Realität mit den damaligen Vorstellungen?

Starten wir mit Teil zwei der Frage: Die heutige Realität deckt sich zum Teil mit unseren damaligen Vorstellungen. Ehrlich gesagt hatten wir angenommen, dass sich der Bereich deutlich schneller entwickelt und deutlich größer wird als er heute vielleicht ist. Dennoch sind wir mit dem Erreichten sehr zufrieden, allerdings mussten wir auch viel Geduld haben.

Zu Beginn war die Vision, die Marke kicker stärker als bisher Richtung Gaming zu dehnen und die virtuelle Sportwelt mit der realen zu vernetzen. Im Bereich der Casual Games waren wir mit unseren Manager- und Tippspielen ja schon sehr gut unterwegs. Im Nachhinein betrachtet ist uns die Vernetzung beider Welten gar nicht so schlecht gelungen. Wir wussten ja, dass die ganze Fußballwelt gerne "zockt", daher wurde unser Engagement branchenintern beachtet und geschätzt.

Gibt es Highlights aus den zehn Jahren Berichterstattung, die im Kopf geblieben sind?

Da gibt es Leute, die sind deutlich näher dran als ich. Ich erinnere mich aber verschwommen an eine schon ziemlich weit zurückliegende Geschichte mit Mats Hummels, die in unseren Reichweiten-Charts sehr weit oben rangierte. Und zu nennen ist natürlich der Award "eFootballer des Jahres", der inzwischen auf eine riesige Resonanz in der Branche stößt.

Wir haben uns hier eine sehr stabile Position im Markt und eine Relevanz erarbeitet, wir werden mit unserem Engagement wirklich wahrgenommen. Werner Wittmann

Welche Bedeutung hat kicker eSport heute für den kicker und auf dem Markt der eSport-Medien?

Ich meine, wir haben uns hier eine sehr stabile Position im Markt und eine Relevanz erarbeitet, wir werden mit unserem Engagement wirklich wahrgenommen. Dies schlägt sich endlich auch in Vermarktungserfolgen nieder. Seit diesem Jahr haben wir für den Bereich auch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung aufgesetzt. Insbesondere außerhalb unserer eigenen Plattformen wachsen wir sehr gut mit unseren Social-Media-Aktivitäten, und Twitch beginnt gerade auch, uns Spaß zu machen.

Was erhoffst und wünschst sich der kicker in der Zukunft von kicker eSport?

Das weitere evolutionäre Wachstum des Bereichs, weitere Vermarktungserfolge und dass der Bereich in sich profitabel wird. Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt, aber doch schon viel näher dran als vor zwei bis drei Jahren. Die Arbeit, die hier geleistet wird, und das Team, das dahinter steht, ist in unserem Haus bestens integriert und macht uns sehr viel Freude.