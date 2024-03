10 der größten Fußball-Skandale

Die "Schande von Gijon"

Das abschließende Gruppenspiel der WM in Spanien zwischen Deutschland und Österreich ging am 25. Juni 1982 in die Geschichte der Endrunden ein. Beide Mannschaften wussten, welches Ergebnis sie brauchten, damit beide weiterkommen. Nach dem frühen 1:0-Führungstreffer der DFB-Elf verkamen die folgenden Minuten in Gijon zu einem endlosen Ballgeschiebe, Zweikämpfe gab es selten. Am Ende erreichten sowohl Deutschland als auch Österreich die Zwischenrunde, auf Kosten der ausgeschiedenen Algerier und des Fair Play. imago images (2)