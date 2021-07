10,61 - Thompson-Herah verteidigt Gold mit olympischem Rekord

Die Olympiasiegerin über 100 Meter heißt wie 2016 Elaine Thompson-Herah. Doch nicht nur Gold, sondern auch Silber und Bronze gingen bei ihrer Fabelleistung an Jamaika.

Die schnellste Frau der Welt: Elaine Thompson-Herah. AFP via Getty Images

Die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah hat zum zweiten Mal Olympia-Gold über 100 Meter gewonnen. Die 34-Jährige setzte sich im sehr schnellen Finale am Samstag in 10,61 Sekunden durch - olympischer Rekord. Ihre Teamkollegin Shelly-Ann Fraser-Pryce verpasste als Zweite in 10,74 Sekunden ihr drittes Olympia-Gold im Kurzsprint nach 2008 und 2012.

Den Erfolg für Jamaika komplett machte Shericka Jackson als Dritte in 10,76 Sekunden. Thompson-Herah hatte bereits 2016 in Rio de Janeiro über 100 und 200 Meter gewonnen.

Ein wenig skurril mutete das Szenario nach dem Zieleinlauf an, als zwischen Thompson-Herah und ihren beiden Landsfrauen - auch auf den Ehrenrunden - gefühlskalte Distanz herrschte.