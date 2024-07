1. Runde im DHB-Pokal terminiert

Die Handball-Bundesliga GmbH hat die Terminierungen der Begegnungen der 1. Runde im DHB-Pokalwettbewerb 2024/25 bekannt gegeben. Ausgespielt werden die insgesamt elf Paarungen zwischen dem 21. und 25. August 2024.

Los geht es am Mittwoch, den 21. August 2024, mit der Partie MTV Braunschweig gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Zwei Tage später hat Drittligist HC Empor Rostock den Erstligaaufsteiger 1. VfL Potsdam zu Gast.

Das Pokalderby zwischen dem Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen und dem benachbarten Drittligisten TV Emsdetten findet nach einem Heimrechttausch am Samstagabend, 24.08.24, Anwurf um 19 Uhr, in der Hammer WESTPRESS arena statt. Am selben Tag werden weitere fünf Begegnungen der 1. Runde des DHB-Pokals ausgetragen.

Die letzten drei Teilnehmer der 2. Runde werden am 25. August ermittelt.

Die Partien der 1. Runde im DHB-Pokal 2024/25 im Überblick

Mittwoch, 21.08.24

20:00 Uhr: MTV Braunschweig vs. HSG Nordhorn-Lingen

Freitag, 23.08.24

19:00 Uhr: HC Empor Rostock vs. 1. VfL Potsdam

Samstag, 24.08.24

19:00 Uhr ASV Hamm-Westfalen vs. TV Emsdetten*

19:00 Uhr HSG Krefeld Niederrhein vs. TuSEM Essen

19:00 Uhr TuS Ferndorf vs. HSC 2000 Coburg

20:00 Uhr HSG Konstanz vs. HC Elbflorenz Dresden

20:00 Uhr S3L Handball** vs. VfL Eintracht Hagen

20:00 Uhr HC Oppenweiler/Backnang vs. Eulen Ludwigshafen

Sonntag, 25.08.24

16:30 Uhr HSG Rodgau-Nieder-Roden vs. SG BBM Bietigheim

17:00 Uhr Eintracht Hildesheim vs. VfL Lübeck Schwartau

17:00 Uhr Wilhelmshavener HV vs. TuS N-Lübbecke

So läuft der DHB-Pokal 2024/25

Die elf siegreichen Teams aus der 1. Pokalrunde qualifizieren sich für die nächste Runde, die vom 01.-03. Oktober 2024 ausgespielt wird. Dann greifen auch die Clubs der Daikin Handball-Bundesliga in den Pokalwettbewerb ein. Lediglich die drei Erstplatzierten des REWE Final4 2024 (Pokalsieger SC Magdeburg, Vize-Pokalsieger MT Melsungen und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt) sind für die nächste Runde gesetzt und greifen im Achtelfinale ein, welches am 13./14. November ausgespielt wird.

Die acht Teams, die sich im Achtelfinale durchsetzen, spielen bereits am 18./19. Dezember 2024 um die Teilnahme am REWE Final4 2025, welches am 12. und 13. April 2025 zum dritten Mal in der Kölner Lanxess arena stattfindet.

Die Termine des DHB-Pokals 2024/25

1. Runde DHB-Pokal: 21. - 25. August 2024

2. Runde DHB-Pokal: 01. - 03. Oktober 2024

Achtelfinale: 13./14. November 2024

Viertelfinale: 18./19. Dezember 2024

REWE Final4 (Halbfinals, Spiel um Platz 3 & Finale): 12. & 13. April 2025