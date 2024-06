1. Runde im DHB-Pokal der Frauen ausgelost

Am heutigen Samstagvormittag (29. Juni) wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung der Handball Bundesliga Frauen in Kassel die Begegnungen für die 1. Runde im DHB-Pokal ausgelost. Der HBF-Ehrenvorsitzende Berndt Dugall hat dabei besonders einige Zweitliga-Duelle ausgelost. Die zwölf Auftaktpartien werden am 01. September ausgespielt.

Lotta Roepcke fährt mit dem VfL Oldenburg in der ersten Runde des DHB-Pokals zum SV Werder Bremen. picture alliance / Eibner-Pressefoto