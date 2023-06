1. Pokalrunde: FC Bayern reist nach Münster - Dortmund bekommt Regionalliga-Aufsteiger

Die 1. Runde des DFB-Pokals steht fest: Preußen Münster bekam am Sonntagabend den Rekordpokalsieger Bayern München zugelost, Borussia Dortmund muss zum Regionalligaaufsteiger Schott Mainz.

Am Sonntagabend wurde die 1. Runde des DFB-Pokals ausgelost - mit einigen attraktiven Losen für die unterklassigen Vereine. imago images / MaBoSport

Titelverteidiger RB Leipzig bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. August) mit dem SV Wehen Wiesbaden zu tun, das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Als Losfee war die Leichtathletin Sarah Vogel im Einsatz, die mehreren unterklassigen Teams zudem attraktive Duelle bescherte.

Erst im Mai bejubelte der TSV Schott Mainz den Aufstieg in die Regionalliga Südwest, nun wartet im DFB-Pokal ein Hammerlos: Die Rheinhessen empfangen in der 1. Runde Borussia Dortmund. In Balingen (gegen den VfB Stuttgart) und Oberachern (gegen den SC Freiburg) kommt es zudem zu regionalen Duellen, Makkabi Berlin hat bei seiner DFB-Pokal-Premiere den VfL Wolfsburg zu Gast.

Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster freute sich derweil über das begehrte Bayern-Los. Bereits 2014 war der Rekordpokalsieger und amtierende deutsche Meister in Münster zu Gast, damals gewann der FC Bayern mit 4:1.

Bis zu diesem Duell muss Preußen allerdings länger warten als die restlichen Teams der 1. Pokalrunde. Da der FC Bayern am 12. August im DFL-Supercup auf Pokalsieger Leipzig trifft, tragen diese beiden Teams ihre jeweiligen Erstrunden-Duelle erst am 26./27. September aus.

Der Auslosungs-Ticker: Alle Paarungen im Überblick