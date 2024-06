1. Pokalrunde der Frauen: Magdeburg gegen HSV - VfB empfängt Mainz

Die 18 Begegnungen zum Auftakt des DFB-Pokals der Frauen stehen fest. Der DFB loste am Donnerstag mehrere prominente Duelle aus.

Ab der Saison 2025/26 greift eine Reform des DFB-Pokals der Frauen, doch 2024/25 läuft es noch einmal so ab wie gewohnt: In der ersten Runde spielen 36 unterklassige Teams 18 Startplätze für die 2. Runde aus, in der dann auch die zwölf bisherigen Bundesligisten und die beiden Bundesliga-Aufsteiger einsteigen.

Dafür zog Ulrike Ballweg, Sportliche Leiterin Talentförderung Frauen & Mädchen und ehemalige Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, am Donnerstagmittag die Lose. Der ambitionierte Zweitliga-Aufsteiger Union Berlin gastiert beim neuen Liga-Rivalen FSV Gütersloh 2009. Auch die Paarungen Hansa Rostock gegen den ebenfalls in die 2. Liga aufgestiegenen VfL Bochum sowie der Magdeburger FFC gegen den Hamburger SV bringen einen prominenten Klang mit.

Erste zwei Runden werden in regionalen Gruppen gespielt

Wie gewohnt lässt der DFB die ersten beiden Runden aus Anfahrtsgründen in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd) spielen. Auch im Süden wird es interessant: Die SG Andernach trifft auf den SC Sand, beide Teams fanden sich in der abgelaufenen Saison in der oberen Zweitliga-Tabellenhälfte wieder. Unterdessen empfängt der VfB Stuttgart, der zuletzt mit Verpflichtungen von Mandy Islacker und Kiara Beck seine langfristigen Ambitionen unterstrich, den 1. FSV Mainz 05. Die Rheinhessen verpassten als Meister der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die 2. Liga nur knapp.

Gespielt wird zwischen dem 17. und 19. August, ehe zur 2. Runde (7. bis 9. September) die großen Namen um Seriensieger VfL Wolfsburg einsteigen werden. Die Wölfinnen hatten im Mai zum zehnten Mal hintereinander triumphiert und stehen bei 50 gewonnenen Pokalspielen in Folge.

Zur neuen Saison verdoppelt der DFB die Prämien im DFB-Pokal der Frauen. Demnach schüttet der Verband künftig insgesamt etwas über 1,7 Millionen Euro an Prämien aus, davon erhält der Pokal-Gewinner 150.000 Euro, der Verlierer 100.000. Für alle Erstrunden-Teilnehmer gibt es jeweils 5000 Euro.