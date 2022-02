1 Million US-Dollar Preisgeld: Pokémon UNITE startet Turnierserie

Nintendos MOBA beginnt die erste Turniersaison Ende Februar. Teilnehmen kann jeder. Einzige Vorraussetzung: Vier Mitspieler.

Nintendo bringt die UNITE Championship Series an den Start. Nintendo

Es so weit: Nachdem Nintendo in Kooperation mit Spiele-Behemoth Tencent das "MOBA light" Pokémon UNITE entwickelt hatte, beginnt nun die erste eSport-Saison.

Ab Ende Februar bekommen alle Spielende ab 16 Jahren, die ein Team aus fünf Personen an den Start bringen können, die Möglichkeit, an monatlichen Qualifikations-Cups teilzunehmen. Gespielt werden kann sowohl mit dem Smartphone, als auch auf der Switch. Auftakt ist der 19. und 20. Februar, am 26. findet das erste Monats-Finale statt.

So ist Pokémon Unites Turnierstruktur aufgebaut

Für die Platzierung im Qualifikationscup gibt es Punkte. Die Teams mit den meisten Championship-Punkten (CP) qualifizieren sich für die monatliche Finalveranstaltung.

Ab hier wird es komplizierter. Um die nächsthöhere Stufe zu erreichen - die Regionalmeisterschaften für ganz Europa - gibt es unterschiedliche Optionen: Ein Team gewinnt einen der monatlichen Cups - hierfür gibt es 12 Plätze bei den Regionals.

Bei UNITE dreht sich alles ums Punktesammeln und abgeben. kicker eSport

Ebenso qualifiziert sind die acht Mannschaften, die bis Juni die meisten CP errungen haben. Die Regionalmeisterschaften komplettieren werden die Top Vier des Mai-Turniers. Es gibt also einige Optionen bis dorthin zu kommen.

Nintendo ordnet die im Team verdienten CP jedem Spieler einzeln zu - das soll Wechsel möglich machen.

Zu den Weltmeisterschaften in London fahren dann die zwei besten europäischen Teams der Regionals und treffen auf Mannschaften aus Amerika, Japan, Korea, Ozeanien und Asien. Die Turniere werden in der Regel im Double-Elimination-Format ausgespielt.

Jede Mannschaft kann sich also eine Niederlage leisten, bevor sie aus dem Turnier fliegt. Der Aeos-Cup im April hat zunächst eine Gruppenphase, ebenso auch die Regionals.

Für die Turnierabwicklung nutzt Nintendo Battlefy. Laut dem Spielehersteller "beginnt der Registrierungszeitraum bald. Details dazu gibt es demnächst auf der offiziellen Seite." Die Anmeldung findet ihr hier.

Viel Preisgeld für neue Serie

Ungewöhnlich für Nintendo: Die japanische Spieleschmiede und der chinesische Spieleriese Tencent werfen insgesamt über eine Million US-Dollar Preisgeld in den Pool. Diese werden über alle Turniere ab den Regionals und den Aeos-Cup verteilt. In der restlichen Qualifikation gibt es ausschließlich Fahrkarten zu den Regionalmeisterschaften zu gewinnen.

Dem Weltmeisterteam winken 100.000 US-Dollar, der Regionalchampion erhält 20.000 und im Aeos-Cup gibt es 10.000 für den Sieger. Die Summe wird immer auf die fünf Teammitglieder aufgeteilt. Insgesamt liegen für die WM 500.000 US-Dollar im Pool, die Regionalmeisterschaften 50.000 und dem Aeos-Cup 25.000.

Nintendos Turnierserie punktet mit der einfachen Zugänglichkeit. Alles was Spielende brauchen, ist ein Telefon, respektive Switch, und vier Teammitglieder. Es gibt keine weiteren Rang- oder Qualifikations-Hürden.

Aber Obacht, UNITE ist seit über einem halben Jahr etabliert, und wie bei allen MOBAs ist der Start noch relativ einfach, auf Turnierniveau wollen die Mechaniken aber verinnerlicht sein.

Aber für die eSport-Turnierserie gilt dasselbe, wie schon für das Spiel selbst: Es ist kostenlos und macht Spaß: Warum nicht mal ausprobieren?

Holm Kräusche

Pokémon UNITE Turnier-Plan