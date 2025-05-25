1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2025/26: Diese Teams gehen an den Start

Wie üblich müssen sich die 36 Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga keine Sorgen machen um die Teilnahme am DFB-Pokal. Jeder DFL-Klub ist automatisch für die kommende Pokal-Saison qualifiziert.
Die vier bestplatzierten Drittligisten erhalten ebenfalls ein Ticket für die erste Pokalrunde der folgenden Spielzeit. Ausgenommen sind zweite Mannschaften von DFL-Vereinen, die nicht am Pokalwettbewerb teilnehmen dürfen. Doch Stuttgart II, Dortmund II und Hannover II - letztere beiden stiegen sogar ab - verpassten die Top 4 der 3. Liga in der abgelaufenen Saison deutlich.
21 weitere Plätze im DFB-Pokal werden an die Landespokalsieger vergeben. Falls ein Drittligist, der auch schon über die Ligaplatzierung qualifiziert ist, den Landespokal gewinnt, rückt der Verlierer des Finals nach.
Die verbliebenen drei Plätze erhalten Vereine aus den Landesverbänden, die die meisten Mannschaften im Spielbetrieb haben.
Die teilnehmenden Vereine am DFB-Pokal 2025/26 im Überblick:
1. Bundesliga
Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
SC Freiburg
1. FSV Mainz 05
RB Leipzig
Werder Bremen
VfB Stuttgart
Borussia Mönchengladbach
VfL Wolfsburg
FC Augsburg
1. FC Union Berlin
FC St. Pauli
TSG Hoffenheim
1. FC Heidenheim
Holstein Kiel
VfL Bochum
2. Bundesliga
1. FC Köln
Hamburger SV
SV Elversberg
SC Paderborn 07
1. FC Magdeburg
Fortuna Düsseldorf
1. FC Kaiserslautern
Karlsruher SC
Hannover 96
1. FC Nürnberg
Hertha BSC
SV Darmstadt 98
SpVgg Greuther Fürth
FC Schalke 04
Preußen Münster
Eintracht Braunschweig
SSV Ulm 1846 Fußball
Jahn Regensburg
3. Liga
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
1. FC Saarbrücken
FC Energie Cottbus
Regionalliga
1. FC Schweinfurt (Meister Regionalliga Bayern)
FC Gütersloh (bestplatzierte teilnahmeberechtigte westfälische Mannschaft der Regionalliga West)
Landespokalsieger
Hansa Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
Rot-Weiss Essen (Niederrhein)
Viktoria Köln (Mittelrhein)
SV Wehen Wiesbaden (Hessen)
SV Sandhausen (Baden)
Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)
Sportfreunde Lotte (Pokalfinalist Westfalen)
VfB Lübeck (Schleswig-Holstein)
BFC Dynamo (Berlin)
Lok Leipzig (Sachsen)
FC 08 Homburg (Saarland)
ZFC Meuselwitz (Thüringen)
FV Illertissen (Bayern)
BW Lohne (Niedersachsen I)
SV Atlas Delmenhorst (Niedersachsen II)
Bahlinger SC (Südbaden)
Sonnenhof Großaspach (Württemberg)
FK Pirmasens (Südwest)
RSV Eintracht (Brandenburg)
FV Engers (Rheinland)
Eintracht Norderstedt (Hamburg)
SV Hemelingen (Bremen)
Wann findet die erste Runde statt?
Laut DFB-Rahmenkalender wird die erste Runde des DFB-Pokals vom 15. bis 18. August 2025 ausgetragen. Da am 16. August auch der Supercup stattfindet, werden die Pokalspiele von Bayern München und dem VfB Stuttgart auf den 26. und 27. August verschoben.
Die Auslosung für die erste Pokalrunde 2025/26 findet am Sonntag, den 15. Juni, statt. Auf kicker ist die DFB-Pokal-Auslosung im LIVE!-Ticker zu verfolgen.