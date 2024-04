1. FSV Mainz 05 verstärkt sich mit talentierter Rechtsaußen von Blomberg-Lippe

Handball Bundesliga Frauen-Zweitligist FSV Mainz 05 hat sich mit einer talentierten Linkshänderin aus der Zweitvertretung der HSG Blomberg-Lippe verstärkt.

"Mit Nele Siehr wechselt ein sehr junges Talent mit viel Potential auf der rechten Außenbahn zu uns ins Team," vermeldet die sportliche Leiterin Eva Federhenn den nächsten Neuzugang. „Wir freuen uns sehr, dass sie den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung mit uns in Mainz beziehungsweise bei den Meenzer Dynamites gehen will."

"Die 1,74 m große Linkshänderin, die seit ihrem 7. Lebensjahr Handball spielt, ist mit Jahrgang 2006 einer der jüngsten Neuzugänge, die es für die 2. Handball-Bundesliga in Mainz bis jetzt gegeben hat," ergänzt Trainerin Ilka Fickinger. "Vor ihrem Wechsel ins Internat der HSG Blomberg-Lippe spielte sie für die HSG Freiburg, und ist aktuell noch für das 3. Liga Team der HSG Blomberg-Lippe aktiv."

Die sportlichen Qualitäten beschreibt die Trainerin wie folgt: "Nele kann sowohl auf Außenrechts als auch auf Halbrechts decken, was eine Außen-Spielerin noch einmal taktisch wertvoller macht. Sie ist technisch gut ausgebildet und körperlich schon sehr weit für Ihr Alter. Ich freue mich sehr, dass Nele sich für Mainz 05 entschieden hat. Natürlich ist sie noch sehr jung und könnte sogar noch ein Jahr Jugend spielen, dennoch traue ich ihr den Schritt in die 2. Liga definitiv zu und ich bin fest davon überzeugt, dass sie sich schnell in unser Spielsystem einfügen wird und wir viel Spaß an ihr haben werden."

"Bietet viele Möglichkeiten"

Nele Siehr absolviert gerade Ihr Abitur und wird dann Ihren Lebensmittelpunkt nach Mainz verlagern. Dort wird sie zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) antreten und plant dann ein Studium an der Johannes-Gutenberg-Universität.

Aus Sicht von Nele, "stimmt das Angebot von Mainz 05 grundsätzlich genau mit meinen sportlichen Vorstellungen zur nächsten Stufe der Spielpraxis überein. Außerdem passt es für mich auch auf der persönlichen Ebene und bietet viele Möglichkeiten für meine weitere Zukunft (Studium) neben dem Handball. Besonders freue ich mich auf die Herausforderung, mich als junge Spielerin in der zweiten Liga zu etablieren und Teil dieses guten Mannschaftsgefüges zu werden."

Als bisherige sportlichen Höhepunkte ihrer Handballlaufbahn nennt Nele "den ersten Platz beim Deutschlandcup 2022 und die Berufung in das damit verbundene All-Star-Team, sowie die deutsche Meisterschaft mit der A-Jugend der HSG Blomberg-Lippe."