1. FSV Mainz 05 holt "erfahrenen" 'PGeorge7' und 'Ditmir_4897'

Vor der kommenden VBL-Saison verstärkt sich der 1. FSV Mainz 05 mit zwei FIFA-Profis, die wieder "angreifen" wollen.

In der vergangenen Saison der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC) ging die rote Laterne der Süd-Ost-Division an den 1. FSV Mainz 05. Lediglich 13 der insgesamt 72 Spiele konnten der Klub für sich entscheiden. Zum Start der Spielzeit 2022/23 verstärken sich die Mainzer jetzt mit zwei "erfahrenen" eSportlern.

Bereits in der letzten Woche unterzeichnete Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi seinen neuen Vertrag. Der 25-Jährige kommt vom 1. FC Köln, kam dort jedoch in der vergangenen Spielzeit nicht zum Einsatz. Er erreichte in FIFA 21 die Top 8 des FIFA Club World Cup und in FIFA 22 die Top 24 in der eChampions League. "Ich bin heiß auf meine Debüt-Saison in der VBL und freue mich auf die kommende Zeit mit dem 1. FSV Mainz", so Alimi, der im Verein "die Rolle als Captain im eSports-Team übernehmen" soll.

"Motiviert noch einmal anzugreifen"

Georgios 'PGeorge7' Papatolis kommt indes von Borussia Mönchengladbach zu den Mainzern. Bei den Fohlen kam er in der abgelaufenen Spielzeit am 13. und 14. Spieltag gegen Leverkusen und Hamburg zum Einsatz. In FIFA 18 erreichte Papatolis die Top 4 auf der PS4 im VBL Grand Final, in FIFA 20 immerhin noch die Top 8.

Bei Mainz 05 möchte 'PGeorge7' noch einmal durchstarten: "Ich bin sehr motiviert in der VBL wieder anzugreifen und freue mich auf die kommende Zeit mit dem 1. FSV Mainz 05."