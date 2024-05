1. FSV Mainz 05 bindet Linksaußen

Nach dem erreichten Klassenerhalt geht es jetzt auch beim Kader für die neue Saison auf die Zielgerade. Auch auf der Linksaußenposition setzt der 1. FSV Mainz 05 auf Kontinuität.

Simone Karl hat ihren Vertrag in Mainz verlängert. Axel Kretschmer

Der 1. FSV Mainz 05 geht gemeinsam mit der 23-jährigen Simone Karl in die inzwischen fünfte Saison. Das vermeldete der Zweitligist in einer Pressemitteilung am heutigen Donnerstag (05. Mai).

Simone Karl freut sich darauf, "mit Mainz 05 in meine fünfte Saison zu gehen und mit unserer verjüngten Mannschaft neu durchzustarten." Für die kommende Saison hofft die Spielerin, "dass wir als Team schnell zusammenfinden und erfolgreich in die Saison starten, um eine möglichst gute Platzierung in der Tabelle zu erreichen. "

"Hat ihre Stärke unter Beweis gestellt"

"Simone ist nach ihrem Wechsel zu uns den Weg über den Förder- und Perspektivkader zwischen 1. und 2 Mannschaft gegangen und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Der weitere Vertrag ist die gegenseitige Bestätigung und wir sind uns sicher, dass sie ihre Erfahrungen, früh auf eigenen Füßen zu stehen, auch entsprechend weitergeben kann, was unserem verjüngten Team zugutekommen wird," ist sich die sportliche Leiterin Eva Federhenn sicher.

Das bestätigt auch Trainerin Ilka Fickinger: "Auch über die Verlängerung von Simone freue ich mich sehr. Nach dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von Christin Kühlborn hat sie in dieser Spielzeit viel Verantwortung übernehmen müssen und war über lange Strecken allein auf ihrer Position. Und gerade im letzten Spiel hat sie auch ihre Stärke auf Rechtsaußen noch einmal unter Beweis gestellt und ist dementsprechend auch dort eine absolute Alternative."