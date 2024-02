1. FSV Mainz 05 bangt um Burkholder-Einsatz

Die Kadersituation bei den Meenzer Dynamites spitzt sich zu. Bei der 28:31-Heimniederlage gegen die Kurpfalz Bären verletzte sich nun auch Elisa Burkholder und droht längere Zeit auszufallen.

"Natürlich fehlten uns mit Christin Kühlborn, Melanie Grawe (beide langzeitverletzt), Lena Thoß (krankheitsbedingt) taktisch auch Alternativen, aber das soll keine Ausrede sein, da Ketsch mit neun Feldspielerinnen anreiste und ebenfalls wichtige Ausfälle zu beklagen hat (Amelie Möllmann, Nell Gotta, Lena Stitzel, Katarina Longo)", fasste Dynamites-Trainerin Ilka Fickinger die Personalsituation zusammen.

"Was für mich neben den verschenkten Punkten umso schwerer wiegt, ist die schwere Verletzung von Elisa Burkholder noch in der ersten Halbzeit. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und drücken Els alle Daumen", so Fickinger weiter.

Auf die erfahrene Rückraumspielerin musste Mainz 05 schon zum Ende der ersten Halbzeit verzichten. Und war zur Pause beim 13:14 noch etwas Zählbares in Reichweite, so musste man schnell zum 15:22 abreißen lassen und rannte fortan dem Rückstand hinterher.

Junge Spielerinnen schaffen Aufholjagd

"Eigentlich hatten wir einen klaren Plan und haben uns viel für die 2. Halbzeit vorgenommen. Erneut dann aber das Problem, nicht direkt im Spiel zu sein. Wir bringen nicht auf die Platte, was wir uns vornehmen, überhastete Angriffe, viele einfach Ballverluste durch technische und Entscheidungsfehler, die zu einfachen Tempotoren für Ketsch führte", so Fickinger.

Positiv war, dass am Ende nach dem 20:28 (50.) noch Ergebniskosmetik gelang, angetrieben durch die jungen Spielerinnen Anna Weidle, Neele Orth, Claire Ramacher und Amelie Gilanyi, die Ihre Chance nutzen und unbeschwert aufspielten. Sie gingen mutig in die Tiefe gegen die offensiv agierenden Kurpfalz Bären und konnten so zumindest die Tordifferenz im Rahmen halten.

Mit 21:17 Zählern ist Mainz aktuell noch Tabellensechster, Gegner Kurpfalz Bären blieb auf dem Relegationsrang mit 15:21 Zählern - ist aber nun in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen.

