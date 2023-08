1. FC Sonthofen: Mit neuer Philosophie zum Klassenerhalt

Nach drei Jahren Abstinenz ist der 1. FC Sonthofen zurück in der Bayernliga Süd. Mit neun Punkten aus den ersten sieben Spielen, legte der "Neuling" einen soliden Start hin und sieht sich für die Mission "Klassenerhalt" gut gerüstet.

Nach vier Jahren sind Trainer Benjamin Müller und der FC Sonthofen wieder dort, wo die gemeinsame Reise im April 2019 begann - in der Bayernliga Süd. Damals rettete sich der FCS zwar in die Relegation, unterlag im Halbfinale aber gegen den heutigen Ligakonkurrenten Türkspor Augsburg (0:0 und 1:2) und musste den Gang in die Landesliga antreten. Eine Liga tiefer reichte es zu zwei zweiten Plätzen, doch 2021 ließen zunächst Corona und die ausgefallene Relegation und ein Jahr später der TSV Dachau (2:1 und 0:3) die Allgäuer in der sechsten Liga verweilen.

In der dritten Landesliga-Saison gelang der Müller-Elf als Meister der Südwestgruppe dann endlich die ersehnte Rückkehr in die Bayernliga - wo man sich mit veränderter Philosophie etablieren möchte: "Im Vergleich zum letzten Bayernliga-Jahr haben wir jetzt viele junge Spieler aus den eigenen Reihen. Die eigenen Jungs an die Liga heranzuführen ist ein Ziel des Vereins - auch, weil wir geographisch gesehen nicht in der Pole Position sind. Man sieht zwar, dass sich Vereine wie Deisenhofen oder Ismaning, die ein ähnliches Konzept verfolgen, schwertun in dieser Liga. Dennoch hoffen wir mit unserem Konzept die Liga zu halten - daher gilt es für mich als Trainer eine gewisse Stabilität in die Mannschaft zu bekommen."

Stabiler Auftritt in Ismaning

Diese gewünschte Stabilität zeigte die Mannschaft zuletzt mit neun Punkten aus den vergangenen vier Spielen - insbesondere der letzte Auftritt in Ismaning war bemerkenswert. "Aus meiner Sicht war das eine deutliche Sache", kommentiert Trainer Benjamin Müller den 4:0-Sieg vor den Toren Münchens, "wir hatten von Beginn an die klareren Chancen. Vor der Halbzeit haben wir zwar kurz die Ordnung verloren und Möglichkeiten zugelassen - nach der Pause hat man aber erkannt, dass wir die bessere Struktur im Spiel hatten und auch körperlich mehr entgegensetzen konnten." So ließ der FCS dem Führungstor durch Markus Notz kurz nach dem Seitenwechsel drei weitere Treffer folgen und fuhr den zweiten Sieg in Folge mit vier eigenen Toren ein. "Wir verfolgen einen klaren Plan mit und gegen Ball. Man soll erkennen, dass wir mit Konzept Fußball spielen. Gerade gegen Ismaning haben wir auch defensiv gut gearbeitet, nachdem wir in der Vorwoche beim 4:3 gegen Garching defensiv noch viel zugelassen haben", freut sich der Trainer zusätzlich über das erste Zu-Null der Saison.

Erhoffter Lerneffekt gegen die Spitzenteams

Gute Defensivarbeit wird am kommenden Wochenende erneut gefragt sein - so reist mit dem SV Heimstetten einer der beiden Regionalligaabsteiger ins Allgäu. "Das wird kein leicht Unterfangen. Heimstetten ist gerade mit Lukas Riglewski individuell stark besetzt. Wir werden weniger Chancen bekommen als in Ismaning und müssen daher effektiv nach vorne spielen", prognostiziert Müller ein schweres Spiel, hofft jedoch auf einen Lerneffekt, "wir haben mit Schwaben Augsburg, Erlbach und Kottern bereits gegen einige Mannschaften aus dem oberen Drittel gespielt und hoffentlich unsere Lehren aus den Spielen gezogen. Dort haben wir uns zu viele kleiner Fehler in der Defensive erlaubt und vorne hat - trotz ausreichend Möglichkeiten - gleichzeitig die letzte Konsequenz gefehlt. Zudem sind wir keine robuste Mannschaft, wodurch uns manchmal das Körperliche in unserem Spiel fehlt, aber daran arbeiten wir. Mein genereller Eindruck ist jedoch, dass wir uns mittlerweile besser in der Liga zurechtgefunden haben, sodass wir uns auch gegen Heimstetten Chancen ausrechnen." Um den Worten Taten folgen zu lassen, ist schließlich kein weiteres Torfestival wie zuletzt notwendig - manchmal reicht schließlich ein Treffer ebenso zu drei Punkten.