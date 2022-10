1. FC Nürnberg reist ins Trainingslager nach Belek

Während in der 2. Bundesliga für mehr als zwei Monate der Ball ruht, wird sich die Mannschaft des 1. FC Nürnberg erst auf dem heimischen Gelände, dann im türkischen Belek fit halten. Vor dem Pflichtspielauftakt gegen St. Pauli wartet das Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Wenn am 13. November der Schlusspfiff gegen den SC Paderborn ertönt, war es das erstmal mit Fußball im Max-Morlock-Stadion. Der Profifußball pausiert dann wegen der Winter-Weltmeisterschaft in Katar. Erst Ende Januar, wenn der FC St. Pauli in Nürnberg gastiert, ist der Club wieder im Ligaalltag gefordert. Den Zeitraum von rund zweieinhalb Monaten, der zwischen beiden Partien liegt, nutzt der Zweitligist für zwei Trainingsphasen.

Ab dem 20. November darf die Mannschaft jedoch erst einmal regenerieren - am 12. Dezember beginnt am Valznerweiher dann wieder der Trainingsbetrieb, der erst für eine Weihnachtspause am 23. Dezember wieder unterbrochen wird. Nach einer weiteren gut zweiwöchigen Pause wird Trainer Markus Weinzierl sein Team am 2. Januar zum erneuten Trainingsauftakt am Vereinsgelände begrüßen, um sie auf das Testspiel gegen Drittligist Erzgebirge Aue (7. Januar) vorzubereiten.

Tags darauf reisen die Franken dann nach Belek (Türkei), um ein achttägiges Trainingslager zu absolvieren. Dort stehen zwei weitere Testspiele auf dem Plan, die Gegnerhat der Verein noch nicht bekannt gegeben. Bevor es zum Rückrundenauftakt gegen St. Pauli geht, wartet allerdings noch ein viertes Testspiel auf die Nürnberger: In der Prager Generali Arena empfängt am 21. Januar (14 Uhr) Sparta Prag die Franken. Das Team, zu dem Innenverteidiger Asger Sörensen im Sommer nach drei Jahren im Frankenland gewechselt ist.