1. FC Nürnberg II: Novak muss nur lauter sein

Vincent Novak war auf der Fußballbühne bisher hauptsächlich als Co-Trainer zu sehen. Ab sofort steht er bei der U 23 des 1. FC Nürnberg an vorderster Front und erzählt, wie er die turbulenten Tage am Valznerweiher erlebt hat.

Trainerwechsel in der Nürnberger Profiabteilung hatten in den vergangenen Jahren immer wieder auch unmittelbare Auswirkungen auf das Regionalligateam. So auch an diesem Montag, als Sportvorstand Dieter Hecking nach dem Rauswurf von Markus Weinzierl das Traineramt selbst übernahm und für die Mission Klassenerhalt U-23-Trainer Cristian Fiel zu seinem Co-Trainer beförderte.

Die Nürnberger Zweitvertretung stand somit sechs Tage vor dem Punktspielauftakt gegen den VfB Eichstätt ohne Übungsleiter da. Allerdings nicht lange - die Verantwortlichen beförderten kurzerhand Fiels Assistenten Vincent Novak zum neuen Chef der U 23. "Es ging alles ziemlich schnell. NLZ-Leiter Michael Wiesinger hat mich am Montag angerufen und gefragt, ob ich mir die Aufgabe vorstellen kann", erzählt der Slowake und fügt an: "Er hat gesagt, dass er überzeugt ist, dass es mit mir funktioniert. Da habe ich sofort zugesagt."

Ein Perspektivwechsel

In der Tat. Der 38-Jährige ist vor allem auf den Perspektivwechsel vom Co-Trainer zum Chef gespannt. Die erste Einheit in neuer Funktion hat er schon am Dienstag absolviert. In der ihm eigenen Bescheidenheit will er seinen Aufstieg aber nicht überbewerten und betont, dass er Fiel nicht ersetzen, sondern vielmehr die gemeinsame Arbeit fortsetzen wolle.

Dennoch ist die Situation für Novak eine neue, war er seit seinem ersten Engagement beim 1. FC Nürnberg zunächst zwei Jahre Assistent in der U 17, ehe ihn Reiner Geyer im Jahr 2018 zur U 21 holte. Diesen begleitete er fortan für ein Jahr nach Österreich zum FC Admira Wacker, bevor er vor gut eineinhalb Jahren an den Valznerweiher zurückkehrte und seitdem Fiel bei der U 23 unterstützte.

Mit Blick auf seine Cheftrainer-Premiere an diesem Sonntag gegen den VfB Eichstätt spürt Novak die gewachsene Verantwortung. "Ich kenne die Mannschaft gut", betont der UEFA-A-Lizenz-Inhaber, "das hilft mir enorm." Seinem Debüt steht er also positiv gegenüber, er weiß, was er nun als Cheftrainer optimieren muss. "Ich muss nur lauter sein", sagt er und ergänzt: "Bisher habe ich das, was ich sehe, immer an Cristian weitergegeben. Nun muss ich es den Spielern direkt vermitteln."