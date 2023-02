1. FC Nürnberg: Fiel bleibt über die Saison hinaus

Auf der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den SV Sandhausen gab Club-Sportvorstand und -Interimstrainer Dieter Hecking auch die Verlängerung mit Cristian Fiel bekannt.

Fiel, dessen Vertrag zuletzt bis Sommer galt, wird dem Verein auch über den 30. Juni 2023 hinaus erhalten bleiben, erklärte Dieter Hecking in der Pressekonferenz am Donnerstag und bezog sich dabei ausdrücklich auf Fiels Funktion bei der Regionalliga-Mannschaft: "Wir können vermelden, dass er seinen Vertrag als U-23-Trainer verlängert hat", sagte Hecking in seiner Funktion als Sportvorstand. Fiel habe in den letzten Monaten in seiner Aufgabe als U-23-Trainer "einen Stempel hinterlassen".

Doch wird Fiel, der ab Sommer auch als Cheftrainer der Profis gehandelt wird, überhaupt in seine alte Funktion zurückkehren? Was über den 30. Juni hinaus bei den Profis sei, das könne man jetzt natürlich noch nicht beantworten, sagte Hecking, "erstmals ging es um die Vertragsverlängerung mit Cristian. Wir waren ja schon länger in Gesprächen".

Hecking zeigte sich auch deshalb froh über den neuen Kontrakt, da Fiel "immer wieder Anfragen aus der dritten Liga" gehabt habe. Der 42-Jährige, zuletzt seit Sommer 2021 sportlicher Chef der Regionalliga-Mannschaft des 1. FCN, wurde jüngst bekanntlich zum "Co" der Zweitligamannschaft berufen und soll dort bis Saisonende Hecking unterstützen. Seine Aufgabe bei der U 23 übernimmt vorerst Vincent Novak.

Schon nach seiner ersten Trainingseinheit hatte Interimstrainer Hecking den Deutsch-Spanier für seinen Stil gelobt: "Jeder Trainer wählt seine Ansprache. Cristian Fiel ist darin sehr emotional und fordert die Dinge, die wir besprechen, mit Nachdruck ein." Die U 23 hatte Fiel zur Winterpause der Spielzeit 2022/23 auf Rang vier der Regionalliga Bayern geführt.