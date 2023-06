1. FC Nürnberg: Ex-Profi Wolf wird Coach der U 23

Der 1. FC Nürnberg hat die vakante Cheftrainer-Position seiner Regionalliga-Mannschaft besetzt: In der kommenden Saison übernimmt Andreas Wolf von Vincent Novak. Für den ehemaligen Club-Profi ist es eine Beförderung, trainierte er in der vergangenen Spielzeit doch erfolgreich die U 19.

Wolf ist ein echtes Urgestein beim 1. FC Nürnberg. Bereits 1997 wechselte er in den Nachwuchsbereich des FCN, durchlief dort ab der U 17 alle Jugendmannschaften. Im Anschluss schaffte der Defensivmann den Sprung zu den Profis, denen er bis 2011 treu blieb. Weitere Stationen in seiner aktiven Karriere waren Werder Bremen und AS Monaco. Wolf kommt auf insgesamt 190 Bundesliga-Spiele, sein größter Erfolg in Nürnberg war der Pokalsieg im Jahr 2007.

Nachdem er 2014 seine Karriere in Frankreich beendete, ging es für Wolf zurück an den Valznerweiher, wo er sich der Nachwuchsarbeit widmete. In den letzten beiden Jahren coachte er erfolgreich die U 19, die in der vergangenen Bundesligasaison auf dem dritten Tabellenplatz landete.

Ein "logischer Schritt"

Wolf verkörpere durch seinen Werdegang die Ausbildungsphilosophie des NLZ und stehe für den Verein wie kein Zweiter, schwärmt der Club in seiner Pressemeldung. NLZ-Leiter Michael Wiesinger bezeichnet es als "logischen Schritt", dass Wolf nach zwei Jahren U 19 nun zur U 23 aufrückt: "Andy weiß, was wir hier wollen und auf welchem Weg wir uns befinden. Insgesamt ist das für uns eine sehr gute Entscheidung."

"Ich freue mich riesig über die neue Aufgabe. Für mich ist das der nächste und auch richtige Schritt nach vorne. Ich blicke positiv auf die Zusammenarbeit mit den Jungs. Viele kenne ich noch von der U 19, und ich denke, es wird sehr viel Spaß machen", glaubt Wolf, der damit die Nachfolge von Vincent Novak antritt, der mit der Club-U-23 in der vergangenen Saison auf Rang vier über die Ziellinie ging. In der kommenden Spielzeit steht, wie bereits bei der U 19, Andy Nägelein neben Wolf als Co-Trainer an der Seitenlinie.