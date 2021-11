1. FC Nürnberg bindet Shuranov "länger"

Der 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Eigengewächs und Hoffnungsträger Erik Shuranov (19) vorzeitig verlängert.

Zur Vertragslaufzeit machte der Club wie gewohnt keine Angaben, "länger", hieß es in der Mitteilung des Vereins vom Mittwoch nur. Dem Vernehmen nach lief Shuranovs alter Vertrag bis 2023.

Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg, nannte Shuranov "ein Paradebeispiel, wie es für junge Spieler aus dem eigenen NLZ laufen kann - wenn sie bereit sind, auf und neben dem Platz akribisch an sich zu arbeiten".

Shuranov kam im Alter von acht Jahren zum FCN, ist schon seit über elf Jahren im Verein, durchlief sämtliche U-Mannschaften und kommt inzwischen auf 28 Einsätze in der 2. Bundesliga, in denen er neunmal traf. In der vergangenen Saison erzielte er fünf Tore - eines davon bei seinem Startelf-Debüt im Derby in Fürth -, in der laufenden schon vier Tore, zwei davon als Einwechselspieler. Und auch für die deutsche U 21 war er schon erfolgreich.

Damit dürfte er längst andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht haben, doch der gebürtige Bamberger erklärte: "Seit ich denken kann, gab es immer nur den 1. FC Nürnberg." Shuranov identifiziert sich voll und ganz mit dem FCN. "Für mich stand außer Frage, dass ich beim Club weitermachen möchte. Hier habe ich mich in den letzten Jahren immer stetig entwickelt und möchte noch weiter an mir arbeiten."