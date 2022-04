1. FC Magdeburg darf mit seiner U 23 in die Verbandsliga

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) hat entschieden, dass der 1. FC Magdeburg kommende Saison mit seiner zweiten Mannschaft in der Verbandsliga an den Start gehen darf. Auch Lokalrivale Hallescher FC könnte von diesem Schritt profitieren.

Der Spielausschuss des Fußballverbands Sachsen-Anhalt (FSA) hat am Samstag seine Spielordnung geändert, um einem Antrag des 1. FC Magdeburg gerecht zu werden, der seine U 23 kommende Spielzeit in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt - die höchste Liga im Zuständigkeitsbereich des FSA - eingruppieren will.

Die Gründe, warum der FSA dem Antrag des FCM stattgegeben hat, waren, dass der Verein mindestens ein "Nachwuchsleistungszenttrum des DFB im Aufbau" nachweisen kann und eine "Schule mit inhaltlichem Schwerpunkt Sport" habe. Somit kann Magdeburg seine zweite Mannschaft als U 23 melden.

Spielpraxis für Magdeburg-Talente

Nach sieben Jahren wird der FCM somit wieder eine leistungsorientierte zweite Mannschaft stellen. Derzeit spielt eine Hobbymannschaft des Vereins in der Landesklasse 3 (8. Liga). FSA-Präsident Holger Stahlknecht sagt in einer Mitteilung seines Verbands: "Die Änderung der Spielordnung räumt die Möglichkeit der Einstufung einer Mannschaft eines Vereins der Lizenzligen auf Verbandsebene ein. Der FSA, konkret der Verbandsvorstand, unterstützt das Anliegen des 1. FC Magdeburg, junge Talente aus der Region auf diesem Wege zu fördern. Auf diesem Wege haben Nachwuchsspieler des FCM die Chance, weiterhin im Verein Spielpraxis zu sammeln."

Übrigens könnte auch der Hallesche FC von dieser Änderung der Spielordnung profitieren. Der HFC hat bisher aber solche Pläne nicht offensiv vorangetrieben.

Maximal vier Absteiger

Und was bedeutet die Aufnahme der Magdeburger Talente für die bisherigen Klubs der Beletage Sachsen-Anhalts? Hierzu schreibt der FSA: "Trotz einer Erhöhung der Mannschaften in der Verbandsliga wird sich die Zahl der Absteiger im neuen Spieljahr 2022/23 nicht erhöhen. Auch in der neuen Saison werden maximal vier Mannschaften die Liga in Richtung Landesliga verlassen müssen. In welchem Model die Verbandsliga am Sommer 2022 ausgespielt wird, steht aktuell noch nicht fest." Aktuell ist die Liga in eine Aufstiegsrunde und in eine Abstiegsrunde aufgeteilt.

Der FSA nennt explizit die Aufnahme der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt in die Hessenliga als eine Art Vorbild für seine Entscheidung. Der hessische Entschluss trifft dort aber nicht nur auf Zustimmung.