1. FC Köln zum 75. Geburtstag im Sondertrikot

Der 1. FC Köln wird anlässlich seines 75. Geburtstags beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in einem Jubiläumstrikot auflaufen.

Am 13. Februar feiert der 1. FC Köln seinen 75. Geburtstag. Einen Tag zuvor beim Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, 12. Februar, 17.30 Uhr, werden die Kölner in einem Sondertrikot auflaufen. Das teilte der FC am Freitag mit.

Das weiße Jubiläumstrikot und das schwarze Torwarttrikot sollen an die Trikots während der ersten FC-Epoche ab dem Gründungstag am 13. Februar 1948 erinnern. Am Kragen in Schnür-Optik ist außen das Gründungsdatum eingestickt, innen sind fünf verschiedene Logos aus unterschiedlichen FC-Epochen sowie das legendäre Zitat des ersten FC-Präsidenten und Fußball-Visionärs Franz Kremer eingedruckt: "Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist."

Die FC-Feldspieler werden das weiße Oberteil in Kombination mit einer roten Hose und rot-weißen Ringelstutzen tragen. Das Torwart-Outfit wird mit Trikot, Hose und Stutzen komplett in schwarz gehalten sein.