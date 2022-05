1. FC Köln trauert um Meisterspieler Leo Wilden

Der 1. FC Köln trauert um Leo Wilden, der am Donnerstagvormittag im Alter von 85 Jahren in seiner Heimatstadt Köln verstorben ist. Wilden gehörte zu den erfolgreichsten Spielern der Klub-Historie.

Der am 3. Juli 1937 in Köln geborene Wilden kam im Jahr 1958 zum 1. FC Köln, bei dem er schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Abwehr wurde. Der Verteidiger spielte bis 1966 für die Geißböcke, mit denen er in den Spielzeiten 1961/62 und 1963/64 auch die ersten beiden Deutschen Meisterschaften der Vereinsgeschichte holte. Zudem wurde er mit dem FC dreimal Deutscher Vizemeister (1960, 1963, 1965) und gewann von 1960 bis 1963 viermal in Folge die Westdeutsche Meisterschaft.

Seine Qualitäten blieben auch dem damaligen Bundestrainer Sepp Herberger nicht verborgen. Im Jahr 1960 feierte sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, bis 1964 kam er auf insgesamt 15 Länderspiele. Wilden gehörte auch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 1962, zu einem Einsatz in Chile reichte es für ihn aber nicht.

Wilden ließ seine Karriere ab 1966 beim rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen austrudeln, blieb seinem Herzensverein aber immer verbunden. Von 1995 bis zum Jahr 2010 war er Mitglied im Sport- sowie Vereinsbeirat. Solange es seine Gesundheit zuließ, besuchte er regelmäßig die Spiele "seines" FC.